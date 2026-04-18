LIC New Plan: ಉಳಿತಾಯ, ಜೀವನ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವ LICಯ ಸೂಪರ್‌ ಡೂಪರ್‌ ಯೋಜನೆ

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 18, 2026, 12:07 AM IST
  • ಎಲ್‌ಐಸಿ ನ್ಯೂ ಎಂಡೋವ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ
  • ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಹೂಡಿಕೆ & ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆ
  • ಉಳಿತಾಯದ ಜೊತೆ ಜೀವನ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವ LIC ಯೋಜನೆ

EPFO ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ: ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ UAN ಸಕ್ರಿಯ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.. ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ರೀತಿಯೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು!
camera icon6
EPFO UAN Activation
EPFO ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ: ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ UAN ಸಕ್ರಿಯ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.. ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ರೀತಿಯೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು!
ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡ.. ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ-ಲವಂಗದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿ..
camera icon6
White Hair Remedies
ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡ.. ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ-ಲವಂಗದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿ..
IPL 2026: ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್: ಕೆಕೆಆರ್ ಮಣಿಸಿ ವಿಜಯದ ನಗೆ ಬೀರಿದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್!
camera icon6
GT vs KKR Highlights
IPL 2026: ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್: ಕೆಕೆಆರ್ ಮಣಿಸಿ ವಿಜಯದ ನಗೆ ಬೀರಿದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್!
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದೇ 5 ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗಗಳು.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ! ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯೋರಿಲ್ಲ
camera icon7
Akshaya Tritiya
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದೇ 5 ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗಗಳು.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ! ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯೋರಿಲ್ಲ
LIC New Endowment Plan: ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (LIC) ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಹೊಸ ದತ್ತಿ ಯೋಜನೆ (LIC New Endowment Plan) ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಹಾಗೂ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಗೆ ಜೀವ ವಿಮಾ ಕವರೆಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ಯುರಿಟಿ ಲಾಭ ದೊರೆಯುವುದು. ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಬೋನಸ್‌ಗಳನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಇದು ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ಅವಧಿ ಮುಗಿದಾಗ (ಪಾಲಿಸಿದಾರ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದರೆ) ಅಥವಾ ನಾಮಿನಿಗೆ ಮರಣದ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ ₹2,00,000 ಆದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತೀಯರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!!

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕನಿಷ್ಠ 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 35 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು 8 ರಿಂದ 55 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಿಸ್ತಿನ ಉಳಿತಾಯ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. 

ಈ ಯೋಜನೆ ತೆರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಮ್ಯಾಚ್ಯುರಿಟಿ ಮೊತ್ತವೂ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 (10D) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತೆ).

ಇದಲ್ಲದೆ ಅಪಘಾತ ಮರಣ ಅಥವಾ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೈಡರ್‌ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾಲಿಸಿಧಾರಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: SBIನ 5 ವರ್ಷಗಳ FDಯಲ್ಲಿ ₹1,25,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್‌ಐಸಿ ನ್ಯೂ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್‌ ಪ್ಲಾನ್ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

