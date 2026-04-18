LIC New Plan: ಉಳಿತಾಯ, ಜೀವನ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವ LICಯ ಸೂಪರ್‌ ಡೂಪರ್‌ ಯೋಜನೆ

LIC New Endowment Plan: ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (LIC) ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಹೊಸ ದತ್ತಿ ಯೋಜನೆ (LIC New Endowment Plan) ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಹಾಗೂ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಗೆ ಜೀವ ವಿಮಾ ಕವರೆಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ಯುರಿಟಿ ಲಾಭ ದೊರೆಯುವುದು. ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಬೋನಸ್ಗಳನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಇದು ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ಅವಧಿ ಮುಗಿದಾಗ (ಪಾಲಿಸಿದಾರ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದರೆ) ಅಥವಾ ನಾಮಿನಿಗೆ ಮರಣದ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ ₹2,00,000 ಆದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕನಿಷ್ಠ 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 35 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು 8 ರಿಂದ 55 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಿಸ್ತಿನ ಉಳಿತಾಯ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆ ತೆರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಮ್ಯಾಚ್ಯುರಿಟಿ ಮೊತ್ತವೂ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 (10D) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತೆ).
ಇದಲ್ಲದೆ ಅಪಘಾತ ಮರಣ ಅಥವಾ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೈಡರ್ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾಲಿಸಿಧಾರಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಐಸಿ ನ್ಯೂ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)