ಈ ರೀತಿಯ 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಇದ್ದರೆ ಬದಲಿಗೆ ಸಿಗುವುದು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ! ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿರಲಿ

100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಹಲವಾರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 9, 2025, 04:21 PM IST
  • ಹಳೆಯ ನೋಟು, ನಾಣ್ಯಗಳಿದ್ದರೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಗಳಿಕೆ
  • ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ.
  • 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ವಿಶೇಷತೆ

ಈ ರೀತಿಯ 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಇದ್ದರೆ ಬದಲಿಗೆ ಸಿಗುವುದು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ! ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿರಲಿ

ಕಾಲ ಬಹಳ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಜನರು ಹಣ ಗಳಿಸಲು ವಿವಿಧ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಹಲವಾರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ನೋಟನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಬಹುದು. 

ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ :  ಮನೆಯಿಂದಲೇ 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒದಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿವಾಣಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ : 38,000 ರೂ.ಗೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ

100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ವಿಶೇಷತೆ : 
100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನೀವು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಈ ನೋಟನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನೆನಪಿರಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ 786  ಎನ್ನುವ ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರಬೇಕು.  ಜೊತೆಗೆ ಮುದ್ರಿಸಲು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಚಿತ್ರವೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. 

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನೀವು Quikr ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ನೋಟಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.  ಇದರ ನಂತರ, ನೋಟನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ.  ಒಂದು ನೋಟನ್ನು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.  ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಮೂರೂ ನೋಟು ಇದ್ದರೆ  15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹೊಸ GST ದರದ ಬಳಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉಡುಗೊರೆ : ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಪ್ಡೇಟ್

ಸೂಚನೆ : ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ, ಜನರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಂಚಕರ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ವಂಚನೆಗೆ ಬಲಿಯಾದರೆ ಯಾರೂ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. 

 

