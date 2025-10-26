English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ? ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ..?

ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ? ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ..?

ಚಿನ್ನವು ಒಂದು ಭಾವನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರು ಚಿನ್ನದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವಿದ್ದರೆ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಚಿನ್ನವನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 26, 2025, 08:06 PM IST
  • ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವಿದೆ
  • ಚಿನ್ನವನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಸೂಚಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?

Trending Photos

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಅಚ್ಚರಿಯ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್.​!
camera icon7
Bigg Boss Kannada 12
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಅಚ್ಚರಿಯ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್.​!
ಬುಧ-ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ
camera icon4
Mercury-Mars conjunction
ಬುಧ-ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್ : ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಶೇ. 58 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ
camera icon7
Da hike in karnataka latest news
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್ : ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಶೇ. 58 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ
ಭಾರತದ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ!
camera icon7
Iran currency
ಭಾರತದ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ!
ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ? ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ..?

Gold selling and Gold loan: ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವಿದೆ. ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲದ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಸೂಚಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೋನಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಚಿನ್ನವನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಾಲವನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈಗ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ: ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆಭರಣಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ತೂಕವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿದರ 8% ರಿಂದ 12.5%​​ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಭದ್ರತೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಸಾಲವನ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಹರಾಜಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gold price drop: ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ತಜ್ಞರು.

ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟ: ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹೊಸ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸದವರು ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರು ಚಿನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳಿಗಿಂತ 10–15% ಕಡಿಮೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಲಗಳನ್ನ ತೀರಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಮರಳಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಯಾವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸದವರು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬರುವ ಹಣದಿಂದ ಇತರ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನ (ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದು, ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವುದು) ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಚಿನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 20 ಸಾವಿರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 30 ಸಾವಿರ ಲಾಭ: ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ

ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಈ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ

* ಬಡ್ಡಿದರಗಳು, ಸಾಲದ ಅವಧಿ
* ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಗದು ಅಗತ್ಯಗಳು
* ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಗಳು
* ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನೂ ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Gold SellingGold Loanbest option for goldgold loan interest ratessell gold or take loan

Trending News