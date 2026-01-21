English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  8.2 ರಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿ.. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದಂಗೆ!

8.2 ರಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿ.. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದಂಗೆ!

ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರ ಮನದಾಸೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲ್ಲ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 21, 2026, 07:28 PM IST
  • ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಉಳಿತಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ
  • ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹಣ ಉಳಿಯುತ್ತೆ
  • ಇದು ಖಾಸಗಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ

8.2 ರಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿ.. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದಂಗೆ!

ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರವು ಹಣ ಉಳಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಇದ್ದು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸ್ಥಿರ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರವು ಹಣದ ಸ್ಥಿರತೆ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ.   

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ (Senior Citizen Saving Scheme) ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಅಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. 55 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತ ಹೊಂದುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. 

ಗ್ರಾಹಕರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 8.2 ರಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಹ ಯೋಜನೆ ಅಗಿದೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮತ ಆದಾಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇದರ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೇಕು ಎಂದರೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಟಿಕೆಟ್‌ ಕೊಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೌಂಟರ್ಸ್‌ ಕ್ಲೋಸ್‌.. ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಉಪಯೋಗ ಎಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆಯು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ಇದರ ನಿಯಮಗಳು, ಷರತ್ತುಗಳು, ಬಡ್ಡಿ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ PAN CARD ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಬರುತ್ತಿಲ್ವಾ, ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆಯಾ.. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಆಗುತ್ತೆ!

