60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಆ ರಹಸ್ಯ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದು?

Senior Citizen Savings Scheme: 60 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ನಂತರ ನೀವು ಗಳಿಸುವ ಹಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು? ನೀವು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆದರೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರದಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗಿಂತ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ನೀಡುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ (SCSS) ಅದ್ಭುತ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜೀವನದ ಭರವಸೆಯಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲುಪಾಲ ಮಂಡಲದ ಜನರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ರಾಮಮೋಹನ್ ಅವರು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಆ ವಿವರಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ..ಯಾರು ಅರ್ಹರು? ಈ ಹಿಂದೆ, ಈ ಯೋಜನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಗ್ರಹಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ. 60 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕನು ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ನಿವೃತ್ತಿ (ವಿಆರ್ಎಸ್) ಪಡೆದವರು 55 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಈ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದವರು 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ ರೂ. 1,000. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ ರೂ. 30 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ 8.2% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇತರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅವರ ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಅವಧಿ 5 ವರ್ಷಗಳು. ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಖಾತೆದಾರರು ಬಯಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯವು ರೂಪಾಯಿ 50,000 ಮೀರಿದರೆ, ಟಿಡಿಎಸ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವು ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ 15H ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟಿಡಿಎಸ್ ಕಡಿತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಖಾತೆ ತೆರೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಂಡವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಂತರ ನಾಮಿನಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ.
