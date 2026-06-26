Senior Citizens Savings Scheme: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಭದ್ರವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಮೊತ್ತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹20,000 ವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಆದಾಯವನ್ನ ನೀಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ (SCSS) ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮೊಂತ್ಲ್ಯ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ (POMIS) ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಇವು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿವೃತ್ತರ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.
SCSS ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ₹20,000 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ?
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿದರದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ, SCSS ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹30 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಮಾರು ₹2.4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು ₹20,000ಕ್ಕೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
* 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು
* ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ ಮಿತಿ (SCSS) ಸುಮಾರು ₹30 ಲಕ್ಷ
* 5 ವರ್ಷ ಅವಧಿ, 3 ವರ್ಷ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಾಧ್ಯ
* ಬಡ್ಡಿ ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಪಾವತಿ
* 80C ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯ (ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ)
ಇತರ ಆಯ್ಕೆಗಳು
POMIS ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಿತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ SCSS ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (FD) ಕೂಡ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ SCSS ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು
* ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ
* ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹಣ ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
* ಹೂಡಿಕೆ ಮೊದಲು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ
ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಬೇಕಿರುವವರಿಗೆ SCSS ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹20,000 ಮಟ್ಟದ ಆದಾಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)