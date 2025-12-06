Uttar Pradesh Pension Scheme: ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ತಾವೇ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ʼಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಒಂದು ಗುರುತುʼ
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನವೀಕರಿಸಿ, ಪಿಂಚಣಿ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಅರ್ಹ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು "ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಒಂದು ಗುರುತು" ಎಂಬ ಕುಟುಂಬ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯುಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ
ಇದು ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಜಮಾ ಆಗುವುದನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಅರ್ಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ (ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ) ಅಸಿಮ್ ಅರುಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಹ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಹೊರಗುಳಿಯದಂತೆ ಕುಟುಂಬ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಲ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲು ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗೀಯ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
- ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಡಿ 60 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
- ಕುಟುಂಬ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ವಿವರಗಳು ಅವರ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.
- ಮುಂದಿನ 90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷ ತುಂಬುವವರನ್ನ ಸಹ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- SMS, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯಲು, ಸಕಾಲಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ನೇರ ಲಾಭ ವರ್ಗಾವಣೆ (DBT) ಪಾವತಿಗಳನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಜೀವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (
Life Certificate) ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು, ಶಂಕಿತರ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು, ತಪ್ಪು ಪಾವತಿ (
wrong payments
)ಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ದುರುಪಯೋಗ ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಯಮಿತ ದತ್ತಾಂಶ ಪರಿಶೀಲನೆಯಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಮೃತ ಅಥವಾ ಅನರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಸಿಕ 1,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ
ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗತಿಕ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಅರ್ಜಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಸಿಕ ₹1,000 ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭ
ಈ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಅಮೇಥಿ, ಕಾಸ್ಗಂಜ್, ಗೋರಖ್ಪುರ, ಲಲಿತಪುರ ಮತ್ತು ಬಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು. ಯಶಸ್ವಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ನಂತರ, ಇದನ್ನ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನ (SOP ಗಳು) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 67.50 ಲಕ್ಷ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.