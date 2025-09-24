English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್.. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು 20,500 ರೂ.!

Senior Citizens Savings Scheme: ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ನಡೆಸುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 24, 2025, 07:42 PM IST
  • ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ, ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ
  • ಆದರೆ ಮನೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್.. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು 20,500 ರೂ.!

Savings Scheme: ನಿವೃತ್ತಿಯು ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ, ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮನೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ನಡೆಸುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಸ್ಥಿರ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ನೀವು ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹20,500 ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಅಪಾಯ-ಮುಕ್ತ ಯೋಜನೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.

SCSS: ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
*ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹30 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. 
*ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಯೋಜನೆಯು 8.2% ದರದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.- ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ₹30 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹2,46,000 ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
*ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 
*ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ₹61,500 ನೇರವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 
*ಸರಾಸರಿ, ಇದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹20,500.

SCSS: ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
ಈ ಯೋಜನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಭದ್ರತೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬದಲು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯು ಸುಮಾರು ₹42 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

SCSS: ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು?
60 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಮಾತ್ರ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.

SCSS ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆರೆಯುವುದು?
*ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. 
*ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ. 
*ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. 
*ನಂತರ ಬಡ್ಡಿಯು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
 

