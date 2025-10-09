English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅದ್ಭುತ ಯೋಜನೆ : ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕೈ ಸೇರುವುದು 60,000 ರೂ.

ಈ ಯೋಜನೆಯು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೂಲ, ಅಂದರೆ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 9, 2025, 01:34 PM IST

  • ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ
  • ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
  • ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅದ್ಭುತ ಯೋಜನೆ : ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕೈ ಸೇರುವುದು 60,000 ರೂ.

ಸರ್ಕಾರವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ : 
ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಅಥವಾ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೂಲ, ಅಂದರೆ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡುವ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರೇ ಶ್ರೀಮಂತರು

SCSS ಬಡ್ಡಿ ದರ : 
ಡಿಸೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಖಾತೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ 60,000 ರೂ. ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇದರ ಲಾಭ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಈ ಮೊತ್ತವು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪಡೆಯುವ ಮೊತ್ತ 1,20,000 ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 40,000 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. .

SCSS: ಠೇವಣಿ ನಿಯಮಗಳು : 
ಕನಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ: ಹೂಡಿಕೆದಾರರು 1,000 ದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ  ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.  
ಗರಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ: ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ SCSS ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 30 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು.

ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು: ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಜಂಟಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..! ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ಜಂಟಿ ಖಾತೆ: ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 30 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 30 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು.

ಠೇವಣಿ ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯ ಬಡ್ಡಿದರ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.

SCSS: ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ : 
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು 1961 ರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ.

SCSS: ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ನಿಯಮಗಳು : 
- ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರ್ಷಿಕ 8.2% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಠೇವಣಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ 31, ಜೂನ್ 30, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರಂದು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 
- ಈ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು , ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1, ಜುಲೈ 1, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ಅಥವಾ ಜನವರಿ 1 ರಂದು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬಯಸಿದರೆ ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಅಥವಾ, ಅವರು ಇಸಿಎಸ್ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್) ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಖಾತೆದಾರರು ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಆ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

SCSS: ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದಾಯ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? : 
8.2% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.

ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ: ರೂ.5,00,000
3 ತಿಂಗಳ ನಂತರದ ಬಡ್ಡಿ: ರೂ.10,250
ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿ: ರೂ.3,417
ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ: ರೂ.2,05,000
ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ: ರೂ.7,05,000

ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ: ರೂ.10,00,000
3 ತಿಂಗಳ ನಂತರದ ಬಡ್ಡಿ: ರೂ.20,500
ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿ: ರೂ.6,833
ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ: ರೂ.4,10,000
ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ: ರೂ.14,10,000

ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ: ರೂ.15,00,000
3 ತಿಂಗಳ ನಂತರದ ಬಡ್ಡಿ: ರೂ.30,750
ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿ: ರೂ.10,250
ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ: ರೂ.6,15,000
ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ: ರೂ.21,15,000

ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ: ರೂ.20,00,000
3 ತಿಂಗಳ ನಂತರದ ಬಡ್ಡಿ: ರೂ.41,000
ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿ: ರೂ.13,666
ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ: ರೂ.8,20,000
ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ: ರೂ.28,20,000

ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ: ರೂ.25,00,000
3 ತಿಂಗಳ ನಂತರದ ಬಡ್ಡಿ: ರೂ.51,250
ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿ: ರೂ.17,083
ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ: ರೂ.10,25,000
ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ: ರೂ.35,25,000

ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ: ರೂ.30,00,000
3 ತಿಂಗಳ ನಂತರದ ಬಡ್ಡಿ: ರೂ.61,500
ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿ: ರೂ.20,500
ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ: ರೂ.12,30,000
ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ: ರೂ.42,30,000

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 30,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮಾಸಿಕ 20,500 ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ 61,500 ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು.

ಹೂಡಿಕೆದಾರರು 60,00,000 ವನ್ನು ವಿವಿಧ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಾಸಿಕ 41,000 ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ 1,23,000 ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

