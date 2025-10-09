ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅದ್ಭುತ ಯೋಜನೆ : ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕೈ ಸೇರುವುದು 60,000 ರೂ.

ಸರ್ಕಾರವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ :
ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಅಥವಾ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೂಲ, ಅಂದರೆ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.
SCSS ಬಡ್ಡಿ ದರ :
ಡಿಸೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಖಾತೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ 60,000 ರೂ. ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇದರ ಲಾಭ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಈ ಮೊತ್ತವು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪಡೆಯುವ ಮೊತ್ತ 1,20,000 ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 40,000 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. .
SCSS: ಠೇವಣಿ ನಿಯಮಗಳು :
ಕನಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ: ಹೂಡಿಕೆದಾರರು 1,000 ದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
ಗರಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ: ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ SCSS ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 30 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು.
ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು: ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಜಂಟಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಜಂಟಿ ಖಾತೆ: ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 30 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 30 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು.
ಠೇವಣಿ ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯ ಬಡ್ಡಿದರ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.
SCSS: ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ :
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು 1961 ರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ.
SCSS: ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ನಿಯಮಗಳು :
- ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರ್ಷಿಕ 8.2% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಠೇವಣಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ 31, ಜೂನ್ 30, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರಂದು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು , ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1, ಜುಲೈ 1, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ಅಥವಾ ಜನವರಿ 1 ರಂದು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬಯಸಿದರೆ ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಅಥವಾ, ಅವರು ಇಸಿಎಸ್ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್) ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಖಾತೆದಾರರು ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಆ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
SCSS: ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದಾಯ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? :
8.2% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ: ರೂ.5,00,000
3 ತಿಂಗಳ ನಂತರದ ಬಡ್ಡಿ: ರೂ.10,250
ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿ: ರೂ.3,417
ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ: ರೂ.2,05,000
ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ: ರೂ.7,05,000
ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ: ರೂ.10,00,000
3 ತಿಂಗಳ ನಂತರದ ಬಡ್ಡಿ: ರೂ.20,500
ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿ: ರೂ.6,833
ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ: ರೂ.4,10,000
ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ: ರೂ.14,10,000
ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ: ರೂ.15,00,000
3 ತಿಂಗಳ ನಂತರದ ಬಡ್ಡಿ: ರೂ.30,750
ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿ: ರೂ.10,250
ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ: ರೂ.6,15,000
ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ: ರೂ.21,15,000
ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ: ರೂ.20,00,000
3 ತಿಂಗಳ ನಂತರದ ಬಡ್ಡಿ: ರೂ.41,000
ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿ: ರೂ.13,666
ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ: ರೂ.8,20,000
ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ: ರೂ.28,20,000
ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ: ರೂ.25,00,000
3 ತಿಂಗಳ ನಂತರದ ಬಡ್ಡಿ: ರೂ.51,250
ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿ: ರೂ.17,083
ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ: ರೂ.10,25,000
ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ: ರೂ.35,25,000
ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ: ರೂ.30,00,000
3 ತಿಂಗಳ ನಂತರದ ಬಡ್ಡಿ: ರೂ.61,500
ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿ: ರೂ.20,500
ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ: ರೂ.12,30,000
ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ: ರೂ.42,30,000
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 30,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮಾಸಿಕ 20,500 ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ 61,500 ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರು 60,00,000 ವನ್ನು ವಿವಿಧ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಾಸಿಕ 41,000 ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ 1,23,000 ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ.