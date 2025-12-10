English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ಬೊಂಬಾಟ್‌ ಯೋಜನೆ: ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ₹20,000

Senior Citizens Savings Scheme: 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಪಾಲಿಗೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Dec 10, 2025, 03:28 PM IST
  • ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬೇಕು.
  • ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು.
  • ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೇಕಡಾ 8.2ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ದರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Senior Citizens Savings Scheme: ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ ಸರಕಾರವೇ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನವನ್ನು ಪಡುವಂತಿಲ್ಲ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯ ಬರಲಿ ಎಂದು ಬಯಸುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಹಣಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯೂ ಸಿಗಲಿದೆ. 

ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬೇಕು. ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಹ ಈ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವೆ. 2024-25 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ 4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೇಕಡಾ 8.2ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ದರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಡ್ಡಿ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತೆ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದುದಾಗಿದೆ. 

ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೇಗಿವೆ?
* ಕನಿಷ್ಠ 1 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು 
* ಗರಿಷ್ಠ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಪರಿಹಾರಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು. 
* ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. 
* ಹಣ ಬೇಕೆನಿಸಿದಾಗ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO ಅಪ್ಡೇಟ್: PF ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ₹28,000.. ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಮುಕ್ತಾಯ ಅವಧಿ ಯಾವಾಗ? 
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯ ಖಾತೆಯು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಖಾತೆಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ B ಸಲ್ಲಿಸಿ 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಮೂಲ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಶೇಕಡಾ 1.5ರಷ್ಟು ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಶೇಕಡಾ 1ರಷ್ಟು ದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು?
* ನಿಗದಿತ ಬಡ್ಡಿ ದರದಿಂದಾಗಿ ನಿರಂತರ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು.  
* ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಏರಿಳಿತವಾದರೂ ನಿಶ್ಚಿತ ಹಣ ಪಡೆಯಬಹುದು.
* ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತ ಕನಿಷ್ಟ 1 ಸಾವಿರದಿಂದ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. 
* ಎಷ್ಟು ಹಣ ಹೂಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. 
* ಬೇಕು ಎಂದಾಗ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ:
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿವರ್ಗದಲ್ಲಿ TDS ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 50 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಬರುವುದಾದರೆ TDS ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? 
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ  ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಕೆಲ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದ ನೌಕರರಿಗೆ-ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಲಾಭ: ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

ಏನೇನು ದಾಖಲೆ ಬೇಕು?
>> ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಫೋಟೋ ಇರಬೇಕು. 
>> ಗುರುತಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಆಧಾರ್, ಮತದಾರರ ID, ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್) ಬೇಕು.
>> ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ (ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚಿನ utility bills) ಬೇಕು.
>> ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮಾಣ (ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಕಾರ್ಡ್) ಬೇಕು.

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ₹20,000
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರು 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹20,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ವಿಶೇಷ ಅಂಶಗಳು: 
60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯರು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
55 ರಿಂದ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯುವವರು ಕೂಡ ಅರ್ಹರು.
ಜಂಟಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ, ಆದರೆ ವಯಸ್ಸು 60 ವರ್ಷ ದಾಟಿರಬೇಕು.
TDS ತಪ್ಪಿಸಲು ಫಾರ್ಮ್ 15G ಅಥವಾ 15H ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು (NRIs) ಮತ್ತು HUF ಖಾತೆದಾರರು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಲ್ಲ.
 

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

