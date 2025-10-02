ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ : ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುವುದು ಬಂಗಾರದ ದರ

gold mining: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಹ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು, ಭಾರತವು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಬೆಲೆ ದಾಖಲೆಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಮುರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, 'ಟೈಲಿಂಗ್ಸ್' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹಳೆಯ ಗಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 4% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾದ ನಂತರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು 6.7% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು $3,750 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದವು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $3,827 ಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದವು. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಘರ್ಷಣೆಗಳು, ಅಸ್ಥಿರ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಈಗ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಈಗ ಸುಮಾರು 1,15,290 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 95,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಜ್ಞರು ಟೈಲಿಂಗ್ಸ್ (ಮಾಡರ್ನ್ ಮೈನಿಂಗ್) ನಂತಹ ದುಬಾರಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಿಧಾನಗಳು ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ತುರ್ತು ಆದೇಶ: ಯುಪಿಎಸ್ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಣೆ
ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ಸಮಸ್ಯೆ: ಆಭರಣಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಭಾರತವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 650 ರಿಂದ 1,000 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರಿ ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ಬಿಲ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು 2018-19ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಮದುಗಾಗಿ $32.9 ಬಿಲಿಯನ್, 2021-22ರಲ್ಲಿ $46.2 ಬಿಲಿಯನ್, 2023-24ರಲ್ಲಿ $45.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು 2024-25ರಲ್ಲಿ $58.0 ಬಿಲಿಯನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. 2025-26ರ ಮೊದಲ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಮದುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ $16.9 ಬಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿವೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಖರ್ಚು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ತುರ್ತು ಆದೇಶ: ಯುಪಿಎಸ್ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಣೆ
ಸ್ಥಳೀಯ ಗಣಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು? ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತವು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. 2024-25ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು 1,255 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 1.62 ಟನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದವು. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಲಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಜೊನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 750 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಹೊಸ ಗಣಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 2001 ರಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳನ್ನು (ಕೆಜಿಎಫ್) ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ರಾಶಿಗಳಿಂದ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 750 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಟೇಲಿಂಗ್ಗಳು: ಈಗ ಹೊಸ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಗಮನವು ಟೇಲಿಂಗ್ಗಳತ್ತ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಉಳಿದಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು ಇನ್ನೂ ಸತು ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದಂತಹ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಟೇಲಿಂಗ್ಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ, ಬೆಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಅದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದೆ.