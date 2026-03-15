5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 5.31% ಕುಸಿತ: ಟಾಪ್ 10 ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ ₹4.48 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ!

Stock Market News Updates: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದ ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೋಕುಳಿಯೇ ಹರಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಟಾಪ್ 10 ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳವು ಒಟ್ಟು ₹4.48 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. 30 ಷೇರುಗಳ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ (Sensex) ಕಳೆದ ವಾರ 4,354.98 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು (5.51%) ಕುಸಿದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ ನಿಫ್ಟಿ (Nifty50) ಕೂಡ 1,299.35 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು (5.31%) ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ಮತ್ತು ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದವು. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿರುವುದು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.
SBIನ ₹89,306.22 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಕುಸಿತ
ಕಳೆದ ವಾರ ಎಸ್ಬಿಐನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 89,306.22 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 9,66,261.05 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳವು 61,715.32 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 12,57,391.76 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು 59,082.49 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 5,32,053.54 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ (TCS)ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳವು 53,312.52 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 8,72,067.63 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳವು 42,205.04 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 8,97,844.78 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ
ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ 38,688.78 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 10,28,431.72 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಬಂಡವಾಳ 33,289.88 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 18,68,293.17 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮದ (LIC) ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳವು 31,245.49 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 4,88,985.57 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ 24,230.96 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 5,06,315.58 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಯೂನಿಲಿವರ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ 15,401.57 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 5,07,640.94 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷವು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಅವರು "Buy the dip" ತಂತ್ರವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ Lossನಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.