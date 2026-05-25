ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆಯ ನಂತರ ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತಂಥ ತೈಲ ಆಮದು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
Stock Market Rally: ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಸುಮಾರು 900ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿದೆ. ನಿಫ್ಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವೂ 24,000 ಮಟ್ಟದ ಸಮೀಪ ತಲುಪಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಈ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರಂಭವಾದ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 950 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡು 76,300 ಅಂಕಗಳ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ NSE ನಿಫ್ಟಿ50 23,980 ಅಂಕಗಳ ಸಮೀಪ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಆಟೋ, ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಖರೀದಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ HDFC Bank, ICICI Bank, BPCL ಮತ್ತು HPCL ಷೇರುಗಳು ಉತ್ತಮ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿವೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರೂಡ್ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 100 ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದಿರುವುದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ನೀಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆಯ ನಂತರ ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತಂಥ ತೈಲ ಆಮದು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವೂ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಬಲ ಪಡೆದಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಭಯದ ಸೂಚಕವಾಗಿರುವ India VIX ಸೂಚ್ಯಂಕವೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದ ಭಾವನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಖರೀದಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿತ್ತು. ಆಟೋ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದ ಷೇರುಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇದೀಗ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಮುಂದಿನ ಹಂತದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.