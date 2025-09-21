English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಕೊನೆಯ ದಿನ.. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಬಂದ್..!

ಮರು-KYC ಎಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಗುರುತು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯು ಇನ್ನೂ ಖಾತೆದಾರನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 21, 2025, 07:06 PM IST
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಕೊನೆಯ ದಿನ.. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಬಂದ್..!

ಪ್ರಧಾನಿ ಜನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 2014-15ರ ನಡುವೆ ತೆರೆದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಈಗ ಮರು-KYC (ರೀ-KYC) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತುರ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳೊಳಗೆ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30) ಈ ನವೀಕರಣ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತೆರೆದ 55 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕವು ಬಡ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರದ್ದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಮರು-KYC ಎಂದರೇನು? 

ಮರು-KYC ಎಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಗುರುತು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯು ಇನ್ನೂ ಖಾತೆದಾರನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಮತದಾರರ ಐಡಿ, ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಧಿಕೃತ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳು ಸಾಕು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಇದು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಿಬಿರಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಲಭ ನವೀಕರಣ:

ಸರ್ಕಾರದ 'ಹಣಕಾಸು ಸೇರ್ಪಡೆ ತೃಪ್ತಿ ಅಭಿಯಾನ' ಜುಲೈ 1, 2025ರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನಲ್ಲಿ KYC ನವೀಕರಣ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 1,00,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಶಿಬಿರಗಳು ನಡೆದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಿತ್ರರಿಗೆ (ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಚಿವಾಲಯ) ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

PMJDY: ಬಡವರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕನಸಿನ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆ (PMJDY) ಅನ್ನು 2014ರ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ, ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಒದಗಿಸುವುದು. ಶೂನ್ಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ (ಒಂದು ಪೈಸೆ ಠೇವಣಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ) ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 55 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಖಾತೆಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ಮರು-KYC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಖಾತೆಯ ಸೇವೆಗಳು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರವು ಜನರನ್ನು ತುರ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ pmjdy.gov.in ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.

Jan Dhan account KYCJan Dhan Account UpdatePMJDY KYC deadlineJan Dhan account closurePradhan Mantri Jan Dhan Yojana KYC

