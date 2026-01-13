English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕಸವೆಂದು ಬಿಸಾಡುವ ಈ ಹೂವಿನ ಗಿಡಕ್ಕಿದೆ ಭಾರೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌..! ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಸಸ್ಯದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಆದಾಯ

farming: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಸವೆಂದು ಬಿಸಾಡುವ, ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಈ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಇದೀಗ ರೈತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಆದಾಯದ ಹೊಸ ದಾರಿ ತೆರೆದಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 13, 2026, 07:57 PM IST
  • ಈ ಸಸ್ಯ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿವೆ
  • ಈ ಕೃಷಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಕಸವೆಂದು ಬಿಸಾಡುವ ಈ ಹೂವಿನ ಗಿಡಕ್ಕಿದೆ ಭಾರೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌..! ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಸಸ್ಯದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಆದಾಯ

farming: ಶಂಖಪುಷ್ಪ ಹೂವುಗಳು ಹಿತ್ತಲು, ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಅಥವಾ ಬೇಲಿ ಬಳಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಈ ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೂವಿಗೆ ದೇಶೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೀಲಿ ಚಹಾ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಬಣ್ಣಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದೇ ಶಂಖಪುಷ್ಪಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹೂವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಚಹಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದು ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:EPF ಖಾತೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ Whatsappನಲ್ಲಿಯೇ ಲಭ್ಯ! ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ನಂಬರ್

ಕೆಲವು ರೈತರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಶಂಖಪುಷ್ಪದ ಒಣಗಿಸುವ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಖಪುಷ್ಪದ ಕೃಷಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೂವುಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರ ಬಣ್ಣ, ಜವಳಿ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಚಹಾ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಶಂಖಪುಷ್ಪ ಹೂವುಗಳು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿವೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಈ ಹೂವಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO ವೇತನ ಮಿತಿ 15 ರಿಂದ 30 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ! ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಕನಿಷ್ಟ ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು?

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಶಂಖಪುಷ್ಪ ಕೃಷಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಸಸ್ಯವು ರೈತರು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಬಹುದು.

