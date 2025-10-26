English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • 17 ಬಾರಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಲಾಸ್‌, ಬೀದಿಗೆ ಬಂದ್ರೂ ಛಲ ಬಿಡದೇ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ತು ಫಲ! ಈಗ 40,000 ಕೋಟಿ ಕಂಪನಿ ಒಡೆಯನೀತ..

17 ಬಾರಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಲಾಸ್‌, ಬೀದಿಗೆ ಬಂದ್ರೂ ಛಲ ಬಿಡದೇ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ತು ಫಲ! ಈಗ 40,000 ಕೋಟಿ ಕಂಪನಿ ಒಡೆಯನೀತ..

sharechat app founder: ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಶೇರ್‌ಚಾಟ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಂಕುಶ್ ಸಚ್‌ದೇವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 26, 2025, 05:10 PM IST
  • ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ
  • ಹೌದು ಕುಶ್ ಸಚ್‌ದೇವ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು 17 ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು

Trending Photos

ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.. ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ಈ ಲೋಹಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ! ಈಗಲೇ ಖರೀದಿಸಿ ಬಿಡಿ
camera icon6
Zinc Price rise
ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.. ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ಈ ಲೋಹಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ! ಈಗಲೇ ಖರೀದಿಸಿ ಬಿಡಿ
ಧಿಡೀರ್‌ 8,455 ರೂ. ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ದೀಪಾವಳಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಲೇ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಂಗಾರ..
camera icon7
Diwali boom
ಧಿಡೀರ್‌ 8,455 ರೂ. ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ದೀಪಾವಳಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಲೇ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಂಗಾರ..
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್ : ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಶೇ. 58 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ
camera icon7
Da hike in karnataka latest news
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್ : ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಶೇ. 58 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಅಚ್ಚರಿಯ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್.​!
camera icon7
Bigg Boss Kannada 12
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಅಚ್ಚರಿಯ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್.​!
17 ಬಾರಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಲಾಸ್‌, ಬೀದಿಗೆ ಬಂದ್ರೂ ಛಲ ಬಿಡದೇ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ತು ಫಲ! ಈಗ 40,000 ಕೋಟಿ ಕಂಪನಿ ಒಡೆಯನೀತ..

Success story: ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಶೇರ್‌ಚಾಟ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಂಕುಶ್ ಸಚ್‌ದೇವ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಹೌದು ಅಂಕುಶ್.. ಐಐಟಿಯಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಅವರು ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಎಲ್ಲಾ 17 ಆಲೋಚನೆಗಳು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದವು.. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು ಕುಶ್ ಸಚ್‌ದೇವ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು 17 ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ವಿಫಲವಾದರೂ, ಅಂಕುಶ್ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ, 18 ನೇ ಬಾರಿಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದರು.. ಇಂದು ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅವರ ವ್ಯವಹಾರವು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ನಮ್ಮ ದೇಶದ 5 ಸಾವಿರ ಇಲ್ಲಿನ 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮ! ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಆದಾಯ..

ಸಚ್‌ದೇವ 18ನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಐಐಟಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಫರೀದ್ ಅಹ್ಸಾನ್ ಮತ್ತು ಭಾನು ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್‌ಚಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಬಯಸುವ ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಈ ಮೂವರು ಹುಡುಕಿದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಶೇರ್‌ಚಾಟ್‌ನ ಪೋಷಕ ಕಂಪನಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಟೆಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನು ಜನವರಿ 2015 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ಶೇರ್‌ಚಾಟ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
 
$5 ಬಿಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಶೇರ್‌ಚಾಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಇಂದು, ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ನೇರವಾಗಿ ಸುಮಾರು 1,000 ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಶೇರ್‌ಚಾಟ್ ಜೂನ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು, ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು $5 ಬಿಲಿಯನ್ (ರೂ. 40 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ) ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿತು. ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಅಂಕುಶ್ ಸಚ್‌ದೇವ 2015 ರಲ್ಲಿ ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರದಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರು ಸೋಮರ್‌ವಿಲ್ಲೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅನ್ನು ಪಾಸು ಮಾಡಿದರು. ಅಂಕುಶ್ ಮೇ ನಿಂದ ಜುಲೈ 2014 ರವರೆಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅಂಕುಶ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇರ್‌ಚಾಟ್‌ನ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಈಗ ರೂ. 50 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ನಮ್ಮ ದೇಶದ 5 ಸಾವಿರ ಇಲ್ಲಿನ 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮ! ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಆದಾಯ..

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Success Storyಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಶೇರ್‌ಚಾಟ್ಶೇರ್‌ಚಾಟ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಂಕುಶ್ ಸಚ್‌ದೇವವ್ಯಾಪಾರ ಸುದ್ದಿ

Trending News