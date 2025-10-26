17 ಬಾರಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಲಾಸ್‌, ಬೀದಿಗೆ ಬಂದ್ರೂ ಛಲ ಬಿಡದೇ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ತು ಫಲ! ಈಗ 40,000 ಕೋಟಿ ಕಂಪನಿ ಒಡೆಯನೀತ..

Success story: ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಶೇರ್ಚಾಟ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಂಕುಶ್ ಸಚ್ದೇವ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಹೌದು ಅಂಕುಶ್.. ಐಐಟಿಯಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಅವರು ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಎಲ್ಲಾ 17 ಆಲೋಚನೆಗಳು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದವು..
ಹೌದು ಕುಶ್ ಸಚ್ದೇವ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು 17 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ವಿಫಲವಾದರೂ, ಅಂಕುಶ್ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ, 18 ನೇ ಬಾರಿಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದರು.. ಇಂದು ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅವರ ವ್ಯವಹಾರವು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚ್ದೇವ 18ನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಐಐಟಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಫರೀದ್ ಅಹ್ಸಾನ್ ಮತ್ತು ಭಾನು ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ಚಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಬಯಸುವ ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಈ ಮೂವರು ಹುಡುಕಿದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಶೇರ್ಚಾಟ್ನ ಪೋಷಕ ಕಂಪನಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಟೆಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನು ಜನವರಿ 2015 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ಶೇರ್ಚಾಟ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
$5 ಬಿಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಶೇರ್ಚಾಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಇಂದು, ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ನೇರವಾಗಿ ಸುಮಾರು 1,000 ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಶೇರ್ಚಾಟ್ ಜೂನ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು, ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು $5 ಬಿಲಿಯನ್ (ರೂ. 40 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ) ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿತು. ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಅಂಕುಶ್ ಸಚ್ದೇವ 2015 ರಲ್ಲಿ ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರದಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರು ಸೋಮರ್ವಿಲ್ಲೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅನ್ನು ಪಾಸು ಮಾಡಿದರು. ಅಂಕುಶ್ ಮೇ ನಿಂದ ಜುಲೈ 2014 ರವರೆಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅಂಕುಶ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇರ್ಚಾಟ್ನ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಈಗ ರೂ. 50 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ.
