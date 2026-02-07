ಈ ಕಾಮನ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌ ಓದಿದ್ದು 7ನೇತರಗತಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿರೋದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ! ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

sheep businessman:ಹಣಗಳಿಸಲು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಒಂದೇ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಹಾಗೂ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದರೇ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಹಣಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಈ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಹಲವು ಸಕ್ಸಸ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೇ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯುಸ್ನೆಸ್ ಮೈಂಡ್ ಉದ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣಗಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಓದಿದ ಓದಿಗೂ ಮಾಡುವುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧನೇ ಇರಲ್ಲ..ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅನುಭವಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ಆದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಪೈಕಿ ಈ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಓದಿದ್ದು ಬರೀ ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಆದ್ರೆ..ಆದ್ರೆ ಆತನ ಗಳಿಸ್ತಿರೊದು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾನೆ..ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಎಂಬಾತ ಓದಿದು ಕೇವಲ ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಆದ್ರೆ ಇದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಜಗ್ಗದೆ ಕುಗ್ಗದೇ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈತ 7ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದವರೇ ಆದರೂ 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುರಿ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕುರಿ ಸಾಕಣಿಕೆಗೆ ಅವರು ಪಡುವ ಶ್ರಮಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲಾ ದಿನನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು 100 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಕುರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರವಾದ ಮೇವುಗಳನ್ನ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ.. ಈ ಬಾರಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಕಟಾವು ಮುಗಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಿ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅವರು ಸುಮಾರು 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುರಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರಿಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯವನ್ನಗಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈತ ಮಲೇಶ್ ಅವರ ಬಳಿ 5ಎಕರೆ ಸ್ವಂತ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಕೃಷಿಗಿಂತ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯೇ ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಆದಾಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕುರಿ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕುರಿಯನ್ನ ಸುಮಾರು 7000 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹಾಗೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಹಾಗೂ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಇದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆದು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಆದಾಯಗಳಿರುತ್ತದೆ..ಸದ್ಯ ಪರಿಶ್ರಮ, ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಸವನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅವರು ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
