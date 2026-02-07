English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಈ ಕಾಮನ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌ ಓದಿದ್ದು 7ನೇತರಗತಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿರೋದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ! ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಈ ಕಾಮನ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌ ಓದಿದ್ದು 7ನೇತರಗತಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿರೋದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ! ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

mallesh success story: ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕಾಮನ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌ ಓದಿದ್ದ ಜಸ್ಟ್‌ 7ನೇತರಗತಿ ಆದ್ರೆ ಆತನ ಗಳಿಸ್ತಿರೋದು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಈತನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಾರಣವೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗೋದಂತು ಪಕ್ಕಾ

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 7, 2026, 02:41 PM IST
  • ಉದ್ಯಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಮನ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌ ಎಂಟ್ರಿ
  • ಕೇವಲ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣ ಲಾಭ

Trending Photos

ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಲಾಭ! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
camera icon12
Chandra Mangala Yoga 2026
ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಲಾಭ! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೆಪ್.. ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಕಡುಬಡವರಿಗೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಂಗಾರ
camera icon8
Gold rate
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೆಪ್.. ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಕಡುಬಡವರಿಗೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಂಗಾರ
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬೀಜ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ
camera icon6
White Hair Remedies
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬೀಜ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ದಿಢೀರ್‌ ₹20,000ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ! ಚಿನ್ನದ ಬದಲು ಬಿಳಿ ಲೋಹ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ
camera icon6
Silver price today
ದಿಢೀರ್‌ ₹20,000ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ! ಚಿನ್ನದ ಬದಲು ಬಿಳಿ ಲೋಹ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ
ಈ ಕಾಮನ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌ ಓದಿದ್ದು 7ನೇತರಗತಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿರೋದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ! ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

sheep businessman:ಹಣಗಳಿಸಲು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಒಂದೇ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಹಾಗೂ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದರೇ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಹಣಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಈ ಕಾಮನ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಹಲವು ಸಕ್ಸಸ್‌ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೇ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯುಸ್‌ನೆಸ್‌ ಮೈಂಡ್‌ ಉದ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣಗಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಓದಿದ ಓದಿಗೂ ಮಾಡುವುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧನೇ ಇರಲ್ಲ..ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅನುಭವಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.  

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: PM Kisan ಬಿಗ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್..ರೈತರಿಗೆ ಬಂತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೂಚನೆ

ಆದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಪೈಕಿ ಈ ಕಾಮನ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌ ಓದಿದ್ದು ಬರೀ ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಆದ್ರೆ..ಆದ್ರೆ ಆತನ ಗಳಿಸ್ತಿರೊದು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾನೆ..ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲೇಶ್‌ ಎಂಬಾತ ಓದಿದು ಕೇವಲ ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಆದ್ರೆ ಇದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಜಗ್ಗದೆ ಕುಗ್ಗದೇ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆದಾಯ  ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈತ 7ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದವರೇ ಆದರೂ 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುರಿ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕುರಿ ಸಾಕಣಿಕೆಗೆ ಅವರು ಪಡುವ ಶ್ರಮಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲಾ ದಿನನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು 100 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಕುರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರವಾದ ಮೇವುಗಳನ್ನ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ.. ಈ ಬಾರಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಕಟಾವು ಮುಗಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಿ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅವರು ಸುಮಾರು 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುರಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರಿಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯವನ್ನಗಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈತ ಮಲೇಶ್‌ ಅವರ ಬಳಿ 5ಎಕರೆ ಸ್ವಂತ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಕೃಷಿಗಿಂತ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯೇ ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಆದಾಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕುರಿ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕುರಿಯನ್ನ ಸುಮಾರು 7000 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹಾಗೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 

ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಹಾಗೂ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಇದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆದು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಆದಾಯಗಳಿರುತ್ತದೆ..ಸದ್ಯ ಪರಿಶ್ರಮ, ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಸವನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅವರು ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಂಡನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳು ಜೈಲು!ಈ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

SheepbusinessBusinessmanagriculturemalleshmallesh success story

Trending News