/Arecanut Price Today: ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಶೃಂಗೇರಿ, ಚನ್ನಗಿರಿ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಸೊರಬದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

Arecanut Price Today: ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆ ವಹಿವಾಟು ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಸಾಗರ, ಹೊಸನಗರ, ಕೊಪ್ಪ, ಬೀರೂರು, ತರೀಕೆರೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ, ಶೃಂಗೇರಿ, ಭದ್ರಾವತಿ, ಚನ್ನಗಿರಿ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಸೊರಬ ಹಾಗೂ ಜಯಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಲಭ್ಯ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ದರ ₹80 ಸಾವಿರದ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದರೆ, ಕೆಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ₹88 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಅಡಿಕೆಯ ತಳಿ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ, ಗರಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಸರಾಸರಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ
ಆಗಸ್ಟ್ 17ರ ಲಭ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಕೆ ತಳಿಗಳ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
* ಗೊರಬಲು: ಕನಿಷ್ಠ ₹36,500, ಗರಿಷ್ಠ ₹40,199, ಸರಾಸರಿ ₹39,655
* ರಾಶಿ ಇಡಿ: ಕನಿಷ್ಠ ₹43,485, ಗರಿಷ್ಠ ₹51,829, ಸರಾಸರಿ ₹49,009
* ಬೆಟ್ಟೆ: ಕನಿಷ್ಠ ₹56,699, ಗರಿಷ್ಠ ₹56,699, ಸರಾಸರಿ ₹56,699
* ಹಸ: ಕನಿಷ್ಠ ₹66,299, ಗರಿಷ್ಠ ₹66,299, ಸರಾಸರಿ ₹66,299
ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ದರಗಳ ಪೈಕಿ ಹಸ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹66,299 ಸರಾಸರಿ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಬೆಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹56,699 ಸರಾಸರಿ ದರ ಇದೆ.
ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಇಡಿಗೆ ₹51,399 ಗರಿಷ್ಠ
ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಳಿಗಳ ದರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಹೊಸ ರಾಶಿ ಇಡಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹42,609 ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ₹51,399 ಇದ್ದು, ಸರಾಸರಿ ₹49,613 ದರವಿದೆ.
ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹38,079, ಗರಿಷ್ಠ ₹40,019 ಹಾಗೂ ಸರಾಸರಿ ₹38,863 ದರ ಇದೆ.
ಸಿಪ್ಪೆ ಗೋಟು ಅಡಿಕೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹16,699, ಗರಿಷ್ಠ ₹21,315 ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ₹18,749 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಇಡಿ ₹53,629ರವರೆಗೆ
ಹೊಸನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದರದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಶಿ ಇಡಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹44,199 ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ₹53,629 ಇದ್ದು, ಸರಾಸರಿ ₹50,993 ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಗೊರಬಲು ಅಡಿಕೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹36,599, ಗರಿಷ್ಠ ₹41,339 ಹಾಗೂ ಸರಾಸರಿ ₹39,058 ದರ ಇದೆ.
ಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹಸ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹80,999 ಗರಿಷ್ಠ
ಕೊಪ್ಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದರದಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
* ಬೆಟ್ಟೆ: ₹35,166–₹58,899; ಸರಾಸರಿ ₹55,099
* ಗೊರಬಲು: ₹39,099–₹40,509; ಸರಾಸರಿ ₹40,109
* ಹಸ: ₹52,699–₹80,999; ಸರಾಸರಿ ₹68,099
* ರಾಶಿ ಇಡಿ: ₹42,899–₹51,809; ಸರಾಸರಿ ₹50,211
ಇಲ್ಲಿ ಹಸ ಅಡಿಕೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ದರ ₹80,999 ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಬೀರೂರು ಮತ್ತು ತರೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಇಡಿ ಪ್ರಮುಖ
ಬೀರೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಇಡಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹46,199, ಗರಿಷ್ಠ ₹51,009 ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ₹49,681 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅದೇ ದಿನ ತರೀಕೆರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಇಡಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹47,299, ಗರಿಷ್ಠ ₹51,279 ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ₹49,839 ದರ ಇದೆ.
ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಇಡಿಗೆ ₹52,899 ಗರಿಷ್ಠ
ಶಿಕಾರಿಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದರದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಶಿ ಇಡಿಗೆ ₹40,199 ಕನಿಷ್ಠ, ₹52,899 ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ₹51,099 ಸರಾಸರಿ ದರ ಇದೆ.
ಹಂಡಾ ಇಡಿಗೆ ₹40,029–₹42,599 ನಡುವೆ ದರ ಇದ್ದು, ಸರಾಸರಿ ₹41,637 ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಗೊರಬಲು ಅಡಿಕೆಗೆ ₹36,599 ಕನಿಷ್ಠ, ₹41,501 ಗರಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ₹38,590 ಸರಾಸರಿ ದರ ಇದೆ.
ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಸ ಅಡಿಕೆ ₹82,999ರವರೆಗೆ
ಶೃಂಗೇರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರದಲ್ಲೂ ಹಸ ಅಡಿಕೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಗರಿಷ್ಠ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
* ಹಸ: ₹45,999–₹82,999; ಸರಾಸರಿ ₹65,611
* ಬೆಟ್ಟೆ: ₹50,011–₹59,199; ಸರಾಸರಿ ₹55,362
* ರಾಶಿ ಇಡಿ: ₹47,009–₹51,829; ಸರಾಸರಿ ₹50,180
* ಗೊರಬಲು: ₹39,599–₹40,609; ಸರಾಸರಿ ₹40,216
ಇಲ್ಲಿ ಹಸ ಅಡಿಕೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ದರ ₹82,999 ಆಗಿದೆ.
ಭದ್ರಾವತಿ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ ದರ
ಭದ್ರಾವತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದರದ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸ ರಾಶಿ ಇಡಿಗೆ ₹46,599 ಕನಿಷ್ಠ, ₹48,399 ಗರಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ₹47,499 ಸರಾಸರಿ ದರ ಇದೆ.
ರಾಶಿ ಇಡಿಗೆ ₹39,199–₹51,199 ನಡುವೆ ದರ ಇದ್ದು, ಸರಾಸರಿ ₹48,068 ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಇಡಿಗೆ ₹41,099 ಕನಿಷ್ಠ, ₹51,299 ಗರಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ₹48,500 ಸರಾಸರಿ ದರ ಇದೆ.
ಹಂಡಾ ಇಡಿಗೆ ₹36,387 ಕನಿಷ್ಠ, ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ದರ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ.
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಸ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹88,100 ಗರಿಷ್ಠ
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದರದಲ್ಲಿ ಹಸ ಅಡಿಕೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ದರ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
* ಬೆಟ್ಟೆ: ₹36,199–₹61,599; ಸರಾಸರಿ ₹55,099
* ರಾಶಿ ಇಡಿ: ₹36,699–₹51,799; ಸರಾಸರಿ ₹50,169
* ಗೊರಬಲು: ₹33,000–₹42,089; ಸರಾಸರಿ ₹40,099
* ಹಸ: ₹42,366–₹88,100; ಸರಾಸರಿ ₹70,989
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಪೈಕಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಸ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹88,100 ಗರಿಷ್ಠ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸೊರಬದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಇಡಿ ₹52,699ರವರೆಗೆ
ಸೊರಬ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಶಿ ಇಡಿಗೆ ₹46,009 ಕನಿಷ್ಠ, ₹52,699 ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ₹50,534 ಸರಾಸರಿ ದರ ಇದೆ.
ಹಂಡಾ ಇಡಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ, ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ದರ ₹35,313 ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಜಯಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದರ
ಜಯಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದರದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಸ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹71,000 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹52,199 ಕನಿಷ್ಠ, ₹58,899 ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ₹55,500 ಸರಾಸರಿ ದರ ಇದೆ.
ರಾಶಿ ಇಡಿಗೆ ₹48,199–₹53,601 ನಡುವೆ ದರ ಇದ್ದು, ಸರಾಸರಿ ₹51,899 ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಗೊರಬಲು ಅಡಿಕೆಗೆ ₹40,409 ಕನಿಷ್ಠ, ₹42,500 ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ₹41,300 ಸರಾಸರಿ ದರ ಇದೆ.
ರೈತರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ
ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಒಂದೇ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಸ, ಬೆಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ರಾಶಿ ಇಡಿ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ದರ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ದರದ ನಡುವೆ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರದಲ್ಲಿ ತಳಿ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಹಸ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹88,100 ಗರಿಷ್ಠ, ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ₹82,999 ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ₹80,999 ಗರಿಷ್ಠ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಸ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹66,299, ಬೆಟ್ಟೆಗೆ ₹56,699 ಮತ್ತು ರಾಶಿ ಇಡಿಗೆ ₹51,829 ಗರಿಷ್ಠ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಅಡಿಕೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ತಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ದರವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಾರಾಟದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.