/ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ: ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹54,199, ಹಸ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹88,190 ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ!

Arecanut Market Price Today: ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ ಅಡಿಕೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಧಾರಣೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಿಂದ 13ರವರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಹಲವು ಕಡೆ ರಾಶಿ ಇಡಿ ಅಡಿಕೆ ₹50 ಸಾವಿರದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಸ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ₹70 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹88 ಸಾವಿರದವರೆಗೂ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ 13 APMCಗಳ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆವಾರು ದಿನಾಂಕಗಳು ಒಂದೇ ದಿನದದ್ದಾಗಿಲ್ಲ; ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 13ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಧಾರಣೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
ಆಗಸ್ಟ್ 12ರಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಇಡಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹44,109, ಗರಿಷ್ಠ ₹54,199 ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ₹50,109 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೊರಬಲು ಅಡಿಕೆಗೆ ₹37,199ರಿಂದ ₹41,729ರವರೆಗೆ ಧಾರಣೆ ಇದ್ದು, ಸರಾಸರಿ ₹40,799 ಆಗಿದೆ. ಹಸ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹60,399 ಕನಿಷ್ಠ, ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಶಿ ಇಡಿಗೆ ₹51,569
ಆಗಸ್ಟ್ 13ರ ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಶಿ ಇಡಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹41,999, ಗರಿಷ್ಠ ₹51,569 ಹಾಗೂ ಸರಾಸರಿ ₹48,668 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು ₹14,299ರಿಂದ ₹21,299ರವರೆಗೆ ವಹಿವಾಟಾಗಿದ್ದು, ಸರಾಸರಿ ₹17,326 ಇದೆ. ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹37,100 ಕನಿಷ್ಠ, ₹40,509 ಗರಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ₹38,411 ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಇಡಿ ಸರಾಸರಿ ₹50,993
ಆಗಸ್ಟ್ 12ರ ಹೊಸನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಇಡಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹44,199 ಕನಿಷ್ಠ, ₹53,629 ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ₹50,993 ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಗೊರಬಲು ಅಡಿಕೆಗೆ ₹36,599ರಿಂದ ₹41,339ರವರೆಗೆ ಧಾರಣೆ ಇದ್ದು, ಸರಾಸರಿ ₹39,058 ಆಗಿದೆ.
ಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹಸ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹88,100 ಗರಿಷ್ಠ
ಆಗಸ್ಟ್ 8ರ ಕೊಪ್ಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆಯ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹಸ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹54,000 ಕನಿಷ್ಠ, ₹88,100 ಗರಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ₹66,199 ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬೆಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹49,399ರಿಂದ ₹60,199ರವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇದ್ದು, ಸರಾಸರಿ ₹56,699 ಆಗಿದೆ. ರಾಶಿ ಇಡಿ ₹43,899ರಿಂದ ₹53,699ರವರೆಗೆ ವಹಿವಾಟಾಗಿದ್ದು, ಸರಾಸರಿ ₹52,299 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಗೊರಬಲು ಅಡಿಕೆಗೆ ₹40,199 ಕನಿಷ್ಠ, ₹42,709 ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ₹41,499 ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ಇದೆ.
ಬೀರೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಶಿ ಇಡಿಗೆ ₹51,001 ಗರಿಷ್ಠ
ಆಗಸ್ಟ್ 13ರಂದು ಬೀರೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಶಿ ಇಡಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹42,599 ಕನಿಷ್ಠ, ₹51,001 ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ₹47,730 ಸರಾಸರಿ ಧಾರಣೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತರಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಇಡಿ ₹47,944 ಸರಾಸರಿ. ಆಗಸ್ಟ್ 13ರ ತರಿಕೆರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಇಡಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹45,199 ಕನಿಷ್ಠ, ₹51,299 ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ₹47,944 ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಇಡಿ ಸರಾಸರಿ ₹51,099
ಆಗಸ್ಟ್ 11ರಂದು ಶಿಕಾರಿಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಇಡಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹40,199ರಿಂದ ₹52,899ರವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇದ್ದು, ಸರಾಸರಿ ₹51,099 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹಂಡಾ ಇಡಿ ₹40,029ರಿಂದ ₹42,599ರವರೆಗೆ ವಹಿವಾಟಾಗಿದ್ದು, ಸರಾಸರಿ ₹41,637 ಆಗಿದೆ. ಗೊರಬಲು ಅಡಿಕೆಗೆ ₹36,599 ಕನಿಷ್ಠ, ₹41,501 ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ₹38,590 ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಸ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹88,190 ಗರಿಷ್ಠ
ಆಗಸ್ಟ್ 8ರ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹50,999 ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ₹88,190 ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ₹69,275 ಆಗಿದೆ. ಬೆಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹51,009ರಿಂದ ₹60,200ರವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇದ್ದು, ಸರಾಸರಿ ₹57,348. ರಾಶಿ ಇಡಿ ₹42,699ರಿಂದ ₹53,601ರವರೆಗೆ ವಹಿವಾಟಾಗಿದ್ದು, ಸರಾಸರಿ ₹51,257 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಗೊರಬಲು ಅಡಿಕೆಗೆ ₹34,009 ಕನಿಷ್ಠ, ₹41,309 ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ₹40,707 ಸರಾಸರಿ ಧಾರಣೆ ಇದೆ.
ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಇಡಿ ₹53,009 ಗರಿಷ್ಠ
ಆಗಸ್ಟ್ 11ರಂದು ಭದ್ರಾವತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಇಡಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹48,009 ಕನಿಷ್ಠ, ₹53,009 ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ₹50,963 ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಇಡಿ ಸರಾಸರಿ ₹51,069
ಆಗಸ್ಟ್ 12ರಂದು ಚನ್ನಗಿರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಇಡಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹46,099 ಕನಿಷ್ಠ, ₹53,009 ಗರಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ₹51,069 ಸರಾಸರಿ ಧಾರಣೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಸ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹87,200 ಗರಿಷ್ಠ
ಆಗಸ್ಟ್ 8ರ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಇಡಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹42,699 ಕನಿಷ್ಠ, ₹54,199 ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ₹52,409 ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹಸ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹53,000ರಿಂದ ₹87,200ರವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇದ್ದು, ಸರಾಸರಿ ₹76,899 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನೀಡಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಪೈಕಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಸರಾಸರಿ ಧಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬೆಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹47,355 ಕನಿಷ್ಠ, ₹61,599 ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ₹57,699 ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಗೊರಬಲು ₹33,899ರಿಂದ ₹42,854ರವರೆಗೆ ವಹಿವಾಟಾಗಿದ್ದು, ಸರಾಸರಿ ₹41,149 ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸೊರಬದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಇಡಿ ₹52,699 ಗರಿಷ್ಠ
ಆಗಸ್ಟ್ 11ರಂದು ಸೊರಬ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಇಡಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹46,009 ಕನಿಷ್ಠ, ₹52,699 ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ₹50,534 ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹಂಡಾ ಇಡಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ, ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ಮೂರೂ ₹35,313 ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಹಸ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹71,000
ಆಗಸ್ಟ್ 8ರ ಜಯಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹71,000 ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ, ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಮೂರೂ ₹71,000 ಆಗಿವೆ. ಬೆಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹52,199ರಿಂದ ₹58,899ರವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇದ್ದು, ಸರಾಸರಿ ₹55,500. ರಾಶಿ ಇಡಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹48,199 ಕನಿಷ್ಠ, ₹53,601 ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ₹51,899 ಸರಾಸರಿ ಧಾರಣೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಗೊರಬಲು ಅಡಿಕೆಗೆ ₹40,409 ಕನಿಷ್ಠ, ₹42,500 ಗರಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ₹41,300 ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಧಾರಣೆ?
ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಹಸ ಅಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ₹88,190 ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕೊಪ್ಪದಲ್ಲೂ ಹಸ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹88,100 ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ದೊರೆತಿದೆ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಸ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹87,200 ಗರಿಷ್ಠ ಧಾರಣೆ ಇದೆ. ರಾಶಿ ಇಡಿ ಅಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ₹54,199 ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ₹52,899, ಸೊರಬದಲ್ಲಿ ₹52,699 ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ₹53,699 ಗರಿಷ್ಠ ಧಾರಣೆ ಇದೆ. ಸರಾಸರಿ ಧಾರಣೆ ನೋಡಿದಾಗ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಇಡಿ ₹52,409 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಇಡಿಗೆ ₹51,899, ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ₹51,257, ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ₹51,069 ಮತ್ತು ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ₹51,099 ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಧಾರಣೆಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪಟ್ಟಿ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಳಿ ಕನಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ ಸರಾಸರಿ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾಶಿ ಇಡಿ ₹44,109 ₹54,199 ₹50,109
ಸಾಗರ ಹೊಸ ರಾಶಿ ಇಡಿ ₹41,999 ₹51,569 ₹48,668
ಹೊಸನಗರ ರಾಶಿ ಇಡಿ ₹44,199 ₹53,629 ₹50,993
ಕೊಪ್ಪ ಹಸ ₹54,000 ₹88,100 ₹66,199
ಬೀರೂರು ಹೊಸ ರಾಶಿ ಇಡಿ ₹42,599 ₹51,001 ₹47,730
ತರಿಕೆರೆ ರಾಶಿ ಇಡಿ ₹45,199 ₹51,299 ₹47,944
ಶಿಕಾರಿಪುರ ರಾಶಿ ಇಡಿ ₹40,199 ₹52,899 ₹51,099
ಶೃಂಗೇರಿ ಹಸ ₹50,999 ₹88,190 ₹69,275
ಭದ್ರಾವತಿ ರಾಶಿ ಇಡಿ ₹48,009 ₹53,009 ₹50,963
ಚನ್ನಗಿರಿ ರಾಶಿ ಇಡಿ ₹46,099 ₹53,009 ₹51,069
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಹಸ ₹53,000 ₹87,200 ₹76,899
ಸೊರಬ ರಾಶಿ ಇಡಿ ₹46,009 ₹52,699 ₹50,534
ಜಯಪುರ ಹಸ ₹71,000 ₹71,000 ₹71,000
ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಲೆನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಇಡಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ₹47 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹52 ಸಾವಿರದ ಆಸುಪಾಸಿನ ಸರಾಸರಿ ಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಸ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ₹80 ಸಾವಿರದ ಸಮೀಪ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ತಳಿ, ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅದೇ ದಿನದ ಹರಾಜು ಧಾರಣೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮಾರಾಟ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.
(ಸೂಚನೆ: ಎಲ್ಲಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.)