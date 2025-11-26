8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ :ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಟಿಒಆರ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿವಾದಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತೇ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ (TOR) ಪಿಂಚಣಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ, ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು TOR ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿವೆ.
ರೈಲ್ವೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘ (RSCWS)ಮೂರು ಬೇಡಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೇರಿಸುವುದು.
ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುವುದು. ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ವಿಳಂಬವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ನೀಡುವುದು.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ TOR ಅನ್ನು "7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಡಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಸೇರಿದಂತೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಭವಿಷ್ಯದ ವರ್ಗದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಥವಾ ಅನುಸರಣಾ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
"ಆದ್ದರಿಂದ, ಮುಂಬರುವ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರನ್ನು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಳಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಏನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ? :
ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ನೌಕರರಂತೆಯೇ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಏಕರೂಪದ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ರಚನೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ನೌಕರರು ಒಂದು ದಿನ ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಆದ್ದರಿಂದ, 5 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ನಂತರದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ನಿವೃತ್ತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಏಕರೂಪತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
6 ನೇ ಮತ್ತು 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ, 2016 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ವರ್ಧಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ ಎಂದು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು NPS/OPSಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದರಿಂದ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಉಲ್ಲೇಖದೊಂದಿಗೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ.