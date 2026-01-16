English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸುವವರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ..! ಈ ವರ್ಷ ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೆಚ್ಚ..! 

ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಖರ್ಚು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 16, 2026, 07:08 PM IST
  • ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ
  • ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜನವರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ
  • ಘೋಷಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ

ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸುವವರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ..! ಈ ವರ್ಷ ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೆಚ್ಚ..! 

ನವದೆಹಲಿ: 2026 ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಉದ್ಯಮವು ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು HSBC ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಸಿಮೆಂಟ್ ಉದ್ಯಮವು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು ತಕ್ಷಣವೇ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯಮವು FY26-27 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಇದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಪರಿಣಾಮವು CY26 ರ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಇದು CY26 ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯದ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ‘ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್’ ಸಿನಿಮಾ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪಾಸ್ ಪಡೆದು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

2025 ರ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧವು ಸಿಮೆಂಟ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ದುರ್ಬಲ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ.ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಖರ್ಚು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ:

ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು HSBC ಹೇಳಿದೆ. ವೆಚ್ಚದ ಒತ್ತಡಗಳು ಲಾಭದಾಯಕತೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಪೆಟ್ ಕೋಕ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳವು ಇನ್‌ಪುಟ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಒತ್ತಡಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ಸುಧಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಮುಂಬರುವ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gold rate: ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಚಿನ್ನ ಬೆಲೆ..ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್​ಪಾಟ್​

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ:

ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಭಾರತದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜನವರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ, ಅಥವಾ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.ಘೋಷಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚಳಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.

