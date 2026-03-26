ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ: ಈ ಮಾರ್ಗಗಳ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದು?

Indian Railways News: ಬಸ್ ಸಂಚಾರ, ಅಥವಾ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡರೆ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಸುಖಕರ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಂದಿ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಭಾಗಶಃ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಗಳು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತಿವೆ.
ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಗದಗ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ (NI Work) ಜರುಗುತ್ತಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಿಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಹುತೇಕ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಕೆಲವು ರೈಲುಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ: ಜನರಲ್, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ವರೆಗೂ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲೇ ಸಿಗಲಿದೆ ಈ ಸೇವೆ
ಹಳಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಚ್ 25 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಶವಂತಪುರ-ವಿಜಯಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಬಸವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ನಡುವೆ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ.. ಟ್ರೈನ್ ಹೊರಡುವ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಈ ಸೇವೆ!
ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಇವು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳಷ್ಟೇ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಯಸುವವರು ಹತ್ತಿರದ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.