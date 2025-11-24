ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಆಘಾತ : ಜನವರಿಯಿಂದ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ? ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರವು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಂಜನಾ ದೇಸಾಯಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಿದೆ. ಸಮಿತಿಯು 18 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ವೇತನ, ಬೋನಸ್, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ, ಪಿಂಚಣಿ, ವೇತನ ರಚನೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಉಲ್ಲೇಖದ ನಿಯಮಗಳು:
ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಟಿಒಆರ್ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವೇತನ ರಚನೆ, ಭತ್ಯೆಗಳು, ಪಿಂಚಣಿಗಳು, ವೇತನ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸೇರಿದೆ. ಟಿಒಆರ್ ಎಲ್ಲಾ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ :
7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರೊಳಗೆ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ, ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಅನುಷ್ಠಾನವು 2027 ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ (ಸರಿಸುಮಾರು ಜುಲೈ 2027 ರಿಂದ) ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಜನವರಿ 2025 ರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.
ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? :
ಈಗ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಿಂದ ಜುಲೈ 2027 ರವರೆಗಿನ 18 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೌಕರರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ, ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ, 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ಡಿಎ ಮತ್ತು ಎಚ್ಆರ್ಎ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ? :
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA) ಮತ್ತು ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಳವಳವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, DA ಮೂಲ ವೇತನದ 58% ಆಗಿದೆ.
ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? :
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಳತೆಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಧಾರರಹಿತವೆಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದರೆ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರವೂ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವವರೆಗೆ, ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಎ ಮೂರು ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಎಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಸರಿಸುಮಾರು 3% ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಮುಂದಿನ 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಎ 67% ತಲುಪಬಹುದು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ = 58%
ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ = 61%
ಮುಂದಿನ 12 ತಿಂಗಳ ನಂತರ = 64%
18 ತಿಂಗಳ ನಂತರ = 67%
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಎರಡು ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ:
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಡಿಎ 67% ಆಗಿದ್ದರೆ,
- ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಮೊತ್ತದ 67% ಅನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು 0% ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
ಅಥವಾ
- ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 50% ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು 17% ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು.
ಆದರೆ, ಇವು ಅಂದಾಜುಗಳಷ್ಟೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರವೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.