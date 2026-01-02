English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಯಸ್ಸು, DOB ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಯಸ್ಸು, DOB ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

Government Employees Age: ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸರ್ವಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

Jan 2, 2026
  • ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಳದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ
  • ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಯಸ್ಸು ಹಾಗು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಯಸ್ಸು, DOB ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

Government Employees Age:  ಬಹುತೇಕ ನೌಕರರ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರುವ ಮುನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ (Government Job) ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಹಾಗು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಅಫಿಡೆಬಿಟ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬದಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೀಗ ರಾಜ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ (Siddaramaiah) ಸರ್ಕಾರ ಇಂಥ ನಡೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. 

ಕಾಯಿದೆ ಬದಲಿಸಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ: 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೌಕರರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದ್ದ 1974ರ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸನೀಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ (Direct recruitment) ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆ ಸೇರಿದ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಹಾಗು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಲಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೌಕರರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದ್ದ 1974ರ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಅದರ ಬದಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೌಕರರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಖಚಿತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧೇಯಕ 2026 ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಜನವರಿಯಿಂದ 14-54% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ.. ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್‌, ಡಿಎ, HRA, ಭತ್ಯೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ!  

ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ? 
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚು (Govt Employees retirement age increase) ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಬದಲಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯಬಹುದು, ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಆಸೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಹಾಗು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಹಳೆಯ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ತರಲು ಹೊರಟಿದೆ.

ಹೊಸ ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರಲಿದೆ?
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತರಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೌಕರರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಖಚಿತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧೇಯಕ 2026 ದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಹಾಗು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು, ಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೇಳಿದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಸೇವಾ ನೋಂದಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ನೌಕರರ ವಯಸ್ಸು ಹಾಗು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಧೇಯಕ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO ನೀಡುತ್ತೆ ಬರೊಬ್ಬರಿ ʼಏಳುʼ ರೀತಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ಪಿಂಚಣಿ.. ಯಾವ ಪಿಂಚಣಿ ಯಾವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ!

ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ!
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೌಕರರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಖಚಿತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧೇಯಕ 2026 (Karnataka State servants determination of age bill 2026) ಜಾರಿಯ ಬಳಿಕ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಹಾಗು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿ ಎಂದು ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಂದೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶವಾದ ಬಳಿಕ ಡ್ಯೂಟಿ ರೀಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೂಡ ವಯಸ್ಸು ಹಾಗು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಳೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನೇ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಇದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

