ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಗಗನ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ : ಸೆ. 1ರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ

ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ಎರಡೂ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಡಿ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಬೆಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಇಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಶುದ್ದ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆತಂಕ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ ತಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಚಿನ್ನದ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಬೆಳ್ಳಿಗೂ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ :
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ನ 6-ಅಂಕಿಯ ಕೋಡ್ (HUID)ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು. ಈ 6-ಅಂಕಿಯ ಕೋಡ್ಗಳು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ಗಳು ಇಲ್ಲ. ನವದೆಹಲಿಯ ಭಾರತೀಯ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉದಯ್ ಗಜಾನನ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು.
6-ಅಂಕಿಯ ಕೋಡ್ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ :
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಆಗ ಜನರು ಅದರ ಶುದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ 6-ಅಂಕಿಯ HUID ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕುವ ನಿಯಮವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ HUID ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು 6 ಶ್ರೇಣಿಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು 900, 800, 835, 925, 970 ಮತ್ತು 990 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು :
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ, ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಶುದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಭರಣಕಾರರಲ್ಲಿ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು, ಉಂಗುರಗಳು, ಕಾಲ್ಬೆರಳ ಉಂಗುರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಕಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರಟಕ್ಕೆ ತಡೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ.
