English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್..!‌ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ, ದರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಇದೇ ನೋಡಿ..!

Silver Hits Record: ಹಬ್ಬದ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಖರೀದಿಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 27, 2025, 02:35 PM IST
  • ಬೆಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ
  • ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ

Trending Photos

ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ! ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ, ಸಂಕಷ್ಟ
camera icon5
Vastu Tips
ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ! ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ, ಸಂಕಷ್ಟ
10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ಸಾಕು.. ಬದಲಾವಣೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
camera icon7
Garlic Honey Benefits
10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ಸಾಕು.. ಬದಲಾವಣೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೂತ್ರ ; ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ 9 ಸಾವಿರದಿಂದ 25,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
camera icon7
pension
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೂತ್ರ ; ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ 9 ಸಾವಿರದಿಂದ 25,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
PPF: ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ.. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 40,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 10,84,856 ರೂ. ಗಳಿಸಬಹುದು
camera icon6
Post Office RD
PPF: ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ.. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 40,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 10,84,856 ರೂ. ಗಳಿಸಬಹುದು
ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್..!‌ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ, ದರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಇದೇ ನೋಡಿ..!

Silver Hits Record: ಭಾರತೀಯ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬಲವಾದ ಆಸಕ್ತಿ, ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಬಾರಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಬೆಳ್ಳಿ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಫಾ ಸಂಘದ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ದೆಹಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 3,000 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,43,000 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಗುರುವಾರದಂದು ಅದು 1,40,000 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು. ಕೆಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿ 1.53 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.

ಚಿನ್ನವೂ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲೇ
ಬೆಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 99.9% ಶುದ್ಧತೆಯ ಚಿನ್ನ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 400 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 1,14,880 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನವೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ದೇಶೀಯ-ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ. ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ 0.12% ಕುಸಿದು $3,744.75 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯೂ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ 0.35% ಕುಸಿದು $45.03 ತಲುಪಿದೆ.

ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದ ಹಬ್ಬದ ಶಾಪಿಂಗ್, ಮದುವೆ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ದಾಸ್ತಾನುದಾರರ ತೀವ್ರ ಖರೀದಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
 

Silver Hits RecordGold priceSilver RecordSilver priceFestive Demand

Trending News