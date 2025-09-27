ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್..!‌ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ, ದರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಇದೇ ನೋಡಿ..!

Silver Hits Record: ಭಾರತೀಯ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬಲವಾದ ಆಸಕ್ತಿ, ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಬಾರಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಫಾ ಸಂಘದ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ದೆಹಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 3,000 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,43,000 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಗುರುವಾರದಂದು ಅದು 1,40,000 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು. ಕೆಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿ 1.53 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ಚಿನ್ನವೂ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲೇ
ಬೆಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 99.9% ಶುದ್ಧತೆಯ ಚಿನ್ನ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 400 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 1,14,880 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನವೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ದೇಶೀಯ-ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ. ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 0.12% ಕುಸಿದು $3,744.75 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯೂ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 0.35% ಕುಸಿದು $45.03 ತಲುಪಿದೆ.
ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದ ಹಬ್ಬದ ಶಾಪಿಂಗ್, ಮದುವೆ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ದಾಸ್ತಾನುದಾರರ ತೀವ್ರ ಖರೀದಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.