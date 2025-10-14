English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • 45 ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆ ಮುರಿತ : 7 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟುತ್ತಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ! ಬಂಗಾರದ ಸನಿಹ ಬೆಳ್ಳಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ

45 ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆ ಮುರಿತ : 7 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟುತ್ತಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ! ಬಂಗಾರದ ಸನಿಹ ಬೆಳ್ಳಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ  ಚಿನ್ನದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 14, 2025, 12:23 PM IST
  • ಬೆಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವುದು.
  • ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚೇ ಮರ್ಯಾದೆ
  • ಇದೀಗ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಿಡಿರುವ ವೇಗ ನೋಡಿದರೆ ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.

Trending Photos

ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಎಷ್ಟು..? ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
camera icon6
Gold purchase Rules
ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಎಷ್ಟು..? ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ನಿಂದ ಔಟ್.!?
camera icon7
Bigg Boss Kannada 12
ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ನಿಂದ ಔಟ್.!?
Chanakya Niti: ಮನುಷ್ಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ..!
camera icon5
Chanakya Niti
Chanakya Niti: ಮನುಷ್ಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ..!
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ ?
camera icon8
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ ?
45 ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆ ಮುರಿತ : 7 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟುತ್ತಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ! ಬಂಗಾರದ ಸನಿಹ ಬೆಳ್ಳಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ

ಬೆಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವುದು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚೇ ಮರ್ಯಾದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಿಡಿರುವ ವೇಗ ನೋಡಿದರೆ ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.  ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ  ಚಿನ್ನದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 2 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಮಹತ್ವದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ರಂದು ಅಂದರೆ ಇಂದು 1 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ 173,125 ದಾಟಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 2 ಲಕ್ಷ ಗಡಿ ದಾಟಲಿದೆ

Add Zee News as a Preferred Source

ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಏರಿಕೆ : 
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿವೆ ನಿಜ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು  ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು.  ಜಾಗತಿಕ ದ್ರವ್ಯತೆ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ  ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬುಲಿಯನ್ ತಜ್ಞರು. ಗುಡ್‌ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಇನ್ನೂ 18% ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 2025 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 2.18 ಲಕ್ಷ ತಲುಪಬಹುದು. ಡೇಟಾವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಜನವರಿ 1, 2025 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 79,380 ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈಗ 173,000 ಮೀರಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು 133% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : EPS 95: ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಗಿಫ್ಟ್: ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ 150%- 750% ಏರಿಕೆ!

ಬೆಳ್ಳಿ 7 ಲಕ್ಷ ಮೀರಲಿದೆ :
"ರಿಚ್ ಡ್ಯಾಡ್, ಪೂರ್ ಡ್ಯಾಡ್" ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ರಾಬರ್ಟ್ ಕಿಲೋಸಾಕಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಲೋಸಾಕಿಯ ಗಮನ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ನಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಯತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 400 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ವಿನಿಮಯ ದರ $500 ಮೀರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 700,400 ಮೀರಬಹುದು. 

ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರ ಕೊರತೆಯೂ ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯ : 
ಒಂದೆಡೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ. ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಹೂಡಿಕೆ ನಿಧಿಗಳು (ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು) ಹೊಸ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿವೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಆಭರಣಕಾರರು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದರೆ 2025 ರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪೂರೈಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 70% ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಇತರ ಲೋಹಗಳಿಂದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್.. ಫೋಟೋ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ 1000 ರೂ. ನೀಡಲಿದೆ ಕೇಂದ್ರ

ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು :
ಈ ವರ್ಷ ಬೆಳ್ಳಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆಯು ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಾರ್‌ಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸುಂಕದ ಭಯದಿಂದಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ತ್ವರಿತ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

silverSilevr priceIncrease in silver pricesilver price increase

Trending News