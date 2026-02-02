English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
2ಲಕ್ಷ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾ? ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ‌ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್

Silver rate:ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಗಡಿದಾಟಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್‌ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದ್ಯಾ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 2, 2026, 06:40 PM IST
  • ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ ಗಿಂತ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತದೆಯೇ?
  • ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ ಏನು?

2ಲಕ್ಷ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾ? ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ‌ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್

Silver rate: ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ. ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾದ ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.46 ರಷ್ಟು.. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿವೆ.

 ಜನವರಿ 29 ರಂದು ದೇಶದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾದ ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು 4.20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಕೇವಲ 70 ರಿಂದ 80 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಶೇಕಡಾ 46 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿವೆ. ಈ ಕುಸಿತವು 1980 ರಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳ ನಾಟಕೀಯ ಕುಸಿತದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ನಂತರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕೇವಲ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ 70% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದವು. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅವು 46% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದವು. 1980 ರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕುಸಿತವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ದಿ ಫೇಮಸ್‌ ರುದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಆ ಬೆಡಗಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ಈಗಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. 1980 ರಂತೆಯೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು 70% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು 1.25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಸಂಭವ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳ. ಎರಡನೆಯದು ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸಭೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತಕ್ಕಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಯೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಭೌಗೋಳಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳ ಸಡಿಲಿಕೆಯೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಯಾವ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

ಬೆಳ್ಳಿ ತನ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ 46% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ: ದೇಶದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾದ ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಶೇ. 46 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 29 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 4.20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಾಟಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ. ಸೋಮವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 2,25,805 ರೂ.ಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ. 46 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಿವೆ. 1980 ರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕಳೆದ 70 ರಿಂದ 80 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 4.20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಈಗ ಸುಮಾರು 2.25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 1.94 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 2,400 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:45 ಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, 32,342 ರೂ. ಕುಸಿತದ ನಂತರ ಬೆಲೆ 2,35,339 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2,67,501 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಭಾನುವಾರದ ವಿಶೇಷ ವಹಿವಾಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ 2,65,652 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 25,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದರೆ, ಬೆಲೆಗಳು 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಕುಸಿತವು ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Budget 2026: ಬ್ರೀಫ್‌ಕೇಸ್‌ನಿಂದ ಐಪ್ಯಾಡ್‌ವರೆಗೆ.. ಬಜೆಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

