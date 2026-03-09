ಸತತ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 31,700 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ: ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿಯೂ ಏರಿಳಿತ..!

ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಳಿತವನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿವೆ. ಸೋಮವಾರ ದೆಹಲಿ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದಿದ್ದರೂ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 3400 ರೂ. (1.3%)ರಷ್ಟು ಇಳಿದು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 2,68,300 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಫಾ ಸಂಘದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಸತತ ಮೂರನೇ ದಿನವೂ ಕುಸಿದಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 600 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿದು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 2,71,700 ರೂ.ಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 27,700 ರೂ.(9.23%)ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 2,72,300 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 3 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 31,700 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಏರಿಕೆ
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಇಂದು ದೆಹಲಿ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.99.9ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧತೆಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 200 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,64,300 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸರಾಫಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1100 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು (ಸುಮಾರು ಶೇ.1) ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,64,100 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಗುರುವಾರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 7600 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು (ಶೇ.4.4) ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದು 1,65,200 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನ ಇಂದು ಔನ್ಸ್ಗೆ $65.23 ಅಥವಾ ಶೇ.1.26ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ $5105.89ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆದೇ ರೀತಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಔನ್ಸ್ಗೆ $83.92ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಶೇ.0.53ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
"ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಬಹುದೆಂಬ ಕಳವಳದಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಳೆದ ವಾರದ ಕುಸಿತವನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು" ಎಂದು HDFC ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ನ ಹಿರಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸೌಮಿಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಭಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನಿಂದ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ವೇಗವನ್ನ ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ ಇಳುವರಿಯನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಿರೇ ಅಸೆಟ್ ಶೇರ್ಖಾನ್ನ ಕಮೋಡಿಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ, "ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಕಳವಳಗಳಿಂದ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಸುಮಾರು 30 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಚಿನ್ನವು ಔನ್ಸ್ಗೆ $5097ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
