  • ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ, ಈ ರೀತಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ! ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಯಾರೂ ಖರೀದಿಸಲ್ಲ

silver price in India today: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 13, 2025, 04:16 PM IST
  • ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮೊದಲು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಡೀಲರ್‌ಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕು
  • ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು (Exchange Traded Funds) ಹೂಡಿಕೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ

silver price in India today: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾದುದರಿಂದ, ಅನೇಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬೆಳ್ಳಿಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಈಗ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮೀರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿದರೆ, ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯ.

ಪ್ರಥಮವಾಗಿ, ಭೌತಿಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂದರೆ ನಾಣ್ಯಗಳು, ಬಾರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಆಭರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ನೀವು ನಿಜವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಯಾರಿಕೆ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಇರಬಹುದು.

ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು (Exchange Traded Funds) ಹೂಡಿಕೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ. ಷೇರು ಖಾತೆ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೆಬಿಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.

ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೌಸ್‌ಗಳು ಕೂಡ ಬೆಳ್ಳಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ. ಈ ನಿಧಿಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತಜ್ಞರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಲಾಭ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು.

ಬೆಳ್ಳಿ ಭವಿಷ್ಯಗಳು MCX ನಂತಹ ಸರಕು ವಿನಿಮಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ. ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಅಗತ್ಯ. ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಆದರೆ ಲಾಭವೂ ಹೆಚ್ಚು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಫಿನ್‌ಟೆಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಖರೀದಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಬ್ಯಾಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮೊದಲು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಡೀಲರ್‌ಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಇದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಆರಿಸಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಈಗ ಚಿನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.

