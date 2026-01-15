English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಚಿನ್ನ! 2026ರ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಈ ಲೋಹಕ್ಕಿದೆ ಬಾರೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌, ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ..

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಚಿನ್ನ! 2026ರ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಈ ಲೋಹಕ್ಕಿದೆ ಬಾರೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌, ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ..

Silver price: ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಈ ಲೋಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Jan 15, 2026, 01:48 PM IST
  • ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 4.44 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
  • ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
  • ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಚಿನ್ನ! 2026ರ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಈ ಲೋಹಕ್ಕಿದೆ ಬಾರೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌, ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ..

Silver price: ಜನವರಿ 2026ರ ಆರಂಭದಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿವೆ. ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಜನವರಿ 15 ರವರೆಗೆ ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 4.44 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ (ಜನವರಿ 15, 2026) ಭಾರತದಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 1,41,000 ರೂ. ಇದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 2,95,000 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆಗಳು MCX ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಆಭರಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ 5,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 10,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದು, ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ.

ಜನವರಿ 1, 2026 ರಂದು, 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 1,35,000 ರೂ. ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ 2,50,000 ರೂ. ಇತ್ತು. ಈ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 6,000 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 45,000 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿಯಮ: ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ

ಶೇಕಡಾವಾರು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 4.44 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆ. ಸೌರಫಲಕಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ, ಜನರು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನೀವು ಜನವರಿ 1 ರಂದು 1,00,000 ರೂ.ಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 7.41 ಗ್ರಾಂ (0.7407 × 10 ಗ್ರಾಂ) ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಅದು ಸುಮಾರು 1,04,444 ರೂ. ಲಾಭ ಕೇವಲ 4,444 ರೂ. ಅದೇ 1,00,000 ರೂ.ಗೆ ನೀವು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ 0.4 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ (400 ಗ್ರಾಂ) ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಅದು 1,18,000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ, ಇದು 18,000 ರೂ. ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಬೆಳ್ಳಿ ಹೂಡಿಕೆಯು ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಬೆಳ್ಳಿ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮ ಜಾರಿ: NPS ಸುಧಾರಣೆ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌

ಈ ತಿಂಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈಗ ಅಮೆರಿಕ ಕೂಡ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಅಮೂಲ್ಯ ಖನಿಜವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈಗ ಬೆಳ್ಳಿಗೂ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅಪಾಯವನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈಗ ಬೆಳ್ಳಿಯತ್ತ ವಾಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ.. ನಾವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಬೇಕು.. ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತಹ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ವಿಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: KSRTC ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಧಮಾಕಾ.. 17% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ!

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

