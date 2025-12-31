English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಇಂದು ಬಡವರ ಬಂಗಾರವಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಇಂದು ಬಡವರ ಬಂಗಾರವಾದ "ಬೆಳ್ಳಿ" ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Silver Rate Today : ಬಡವರ ಬಂಗಾರವೆಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರಿಯಾಗ್ತಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯಬೇಕೇ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಓದಿ..   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 31, 2025, 03:52 PM IST
  • ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರ
  • ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ

Trending Photos

ಎರಡು ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭೂಬಾಗವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ವರ್ಗದಂತಿದೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ
camera icon6
GK
ಎರಡು ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭೂಬಾಗವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ವರ್ಗದಂತಿದೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ
ರಾಶಿಕಾ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೂರಜ್‌..! ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ನಂತರ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾ ಪ್ರೇಮ?
camera icon6
Bigg Boss Kannada
ರಾಶಿಕಾ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೂರಜ್‌..! ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ನಂತರ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾ ಪ್ರೇಮ?
ಕುಕ್ಕರ್ ರಬ್ಬರ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ನೀರೆಲ್ಲಾ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ! ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ..
camera icon7
Pressure Cooker Tips
ಕುಕ್ಕರ್ ರಬ್ಬರ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ನೀರೆಲ್ಲಾ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ! ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ..
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆಯ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ.. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
camera icon6
Lakshmi Narayana Yoga
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆಯ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ.. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
ಇಂದು ಬಡವರ ಬಂಗಾರವಾದ "ಬೆಳ್ಳಿ" ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Silver Rate Today  : ಯೆಸ್‌,ಬೆಳ್ಳಿ ಬಡವರ ಬಂಗಾರವೆಂದು ಫೇಮಸ್‌ ಆಗು ಏಕಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನದಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬಡಜನರಿಗೆ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಭರಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹವಾಗಿದೆ..ಬಡವರಿಗಾಗಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು..ಆದ್ರೀಗ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಭಾರೀ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಾ ನೋಡೊದಾದ್ರೆ...ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 31 2025ರ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ ಮಲ್ಟಿ-ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ (MCX) ಬೆಳ್ಳಿ ಫ್ಯೂಚರ್‌ಗಳು ಪ್ರತೀ ಕೆಜಿಗೆ 2.36 ಲಕ್ಷ ತಲುಪಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ದೇಶದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.  ಕಳೆದೆರಡು ದಿನದಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ನಿಂತ ನೀರಂತೆ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ₹80,000 ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ 3 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ! ಮೈಲೇಜ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ..

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರಂತೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಯರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ..ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು ಆಗ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವವರು ಈಗ ಕೈ ಕೈ ಹಿಸುಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಿದೆ..ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ: ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಪ್ರತೀ ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ನಿನ್ನೆಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಪ್ರತೀ ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ₹240 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು 8 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ₹1,920 ರೂ., 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ₹2,400 ರೂ., 100 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ₹24,000 ರೂ., 1000 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ₹2,40,000 ರೂ. ಆಗಿದೆ. 
 
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಇಂದು 2,400 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, 100 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ 24,000 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 1 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರವೂ ನಿನ್ನೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನೇ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 2,40,000 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಇಂದು 2,580 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, 100 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ 25,800 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 1 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಇಂದು 2,40,000 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಉಳಿದ ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಇಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ 2,400 ರೂ., 100 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ 24,000 ರೂ., 1000 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 2,40,000 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2026ರಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ 15 ದಿನ ರಜೆ ಈ ಬಾರಿ 7 ಲಾಂಗ್ ವೀಕೆಂಡ್‌, ಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Silver Rate Today

Trending News