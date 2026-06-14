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ಹಣ ಉಳಿಸುವ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌.. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಲಕ್ಷ..ಲಕ್ಷ.. ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು!

ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲೆಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಡಿ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ.  

Written ByBhimappa
Published: Jun 14, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 04:44 PM IST
ಹಣ ಉಳಿಸುವ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌.. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಲಕ್ಷ..ಲಕ್ಷ.. ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಹಣ ಉಳಿಸುವ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌.. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಲಕ್ಷ..ಲಕ್ಷ.. ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು!
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