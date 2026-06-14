Simple tips to save money: ದಿನಗೂಲಿ, ವಾರದ ಕೂಲಿ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಂದರೂ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಬಳ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣ ಎಂದು ತೆಗೆದಿಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ?. ತಿಂಗಳ ಪೂರ್ತಿ ದುಡಿದರು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಕಲೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಹಣ ಉಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿಕೊಡಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ದಿನಾಲು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಆಗುವ ಖರ್ಚನ್ನು ಬರೆದಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಎಂದುಕೊಂಡರೂ ಒಮ್ಮೆ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬರೆದಿಡುವುದು ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ನೋಟುಬುಕ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಟ್ ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಆಪ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಿಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಅನಗತ್ಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಉಳಿತಾಯಗಳೇ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಗತ್ಯವಾಗಿ ಉರಿಯುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ. ಕರೆಂಟ್ನಿಂದ ಫ್ಯಾನ್, ಟಿವಿ, ಎಸಿ, ಇತರೆ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಯು ಅಧಿಕಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮೊದಲೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಚಿತ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯವೇ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ, ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದಾರಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲೆಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮೊದಲು ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಉಳಿತಾಯವೇ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಆಗುವುದು ಯಾವುದು ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ. ಉದಾರಣೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವುದು, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವುದು, ಪದೇ ಪದೇ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವುದು, ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು, ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನೆಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮದೇ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂಥವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದ ಉಳಿಯುವ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಣದ ಸಂಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
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ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸಂಬಳದ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣ ಅಥವಾ ನೀವು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆದರಿಂದ ಬರುವ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜೀಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಸುವ ಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಧೃಡಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಲವಾಗುತ್ತವೆ.