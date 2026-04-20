Simple Ultra electric scooter: ಭಾರತೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೊಸ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ರೇಂಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಕೂಟರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾದ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅದರ ಬ್ಯಾಟರಿ. ಇದು 6.5 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 400 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ 300 ಕಿ.ಮೀಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಸವಾರಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಂಜ್ ನೀಡುವ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ವೇಗವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಗಂಟೆಗೆ 115 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗವನ್ನ ತಲುಪಬಹುದು. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಇದು ಕೇವಲ 2.77 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 0 ರಿಂದ 40 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗವನ್ನ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇದು ಓಲಾ S1 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ನಂತಹ ದೈತ್ಯ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 9 ದಿನ ರಜೆ! ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ...
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ನಂತಿದೆ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಜಾರು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಇದು 4-ಹಂತದ ಎಳೆತ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಅದರ 7-ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಣದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಇದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕ, ಸಂಚರಣೆ, ಕರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ನಿಯಂತ್ರಣದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ Gen 2 ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಸಿಂಪಲ್ ಎನರ್ಜಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಜಾಲವನ್ನ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದು ಹೈದರಾಬಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚಿಯಂತಹ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು Experience Centerಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗ್ಪುರ, ರಾಂಚಿ ಮತ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರದಂತಹ ಟೈಯರ್ -2 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಟಚ್ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ತೆರೆಯುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ವಿತರಣೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO CITES 2.0: UPI ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ತ್ವರಿತ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್!
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು..?
ಸರಳ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯನ್ನ 2,35,000 ರೂ.ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ EV ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಪಿಕಪ್ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇದು ನೀಡುವ 400 ಕಿಮೀ ಶ್ರೇಣಿಯು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.