ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುವ ವರ್ಷದ ಆದಾಯ ಇಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಮ.. ರೂಪಾಯಿಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಕರೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

Dollar Value: ಸಿಂಗಾಪುರದ ಅಧಿಕೃತ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಡಾಲರ್. ವೈಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 1 ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಡಾಲರ್ 68.57 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಡಾಲರ್ ಎಷ್ಟು?
ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಅದು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 6,857,800 ರೂ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಕರೆನ್ಸಿಯ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಡಾಲರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ.! ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ...!
ಸಿಂಗಾಪುರದ ಆರ್ಥಿಕತೆ
ಸಿಂಗಾಪುರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (MAS). ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಗಾಪುರ ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ, ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಾತಾವರಣವು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಿಂಗಾಪುರ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ
ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ರಫ್ತು-ಆಮದು ಅಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರದಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: PPF: ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ.. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 40,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 10,84,856 ರೂ. ಗಳಿಸಬಹುದು
ಭಾರತದಂತೆಯೇ, ಸಿಂಗಾಪುರವು ಸಹ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 2, 5, 10, 50, 100, 1000 ಮತ್ತು 10,000 ಸಿಂಗಾಪುರ ಡಾಲರ್ಗಳ ನೋಟುಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿವೆ, ಆದರೆ 5, 10, 20, 50 ಸೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 1 ಸಿಂಗಾಪುರ ಡಾಲರ್ನ ನಾಣ್ಯಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿವೆ.
ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯ
ಸಿಂಗಾಪುರದ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಕೆ. ಷಣ್ಮುಗಂ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯವು ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅವರು ಗಮನಸೆಳೆದರು. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಜನರ ಆದಾಯವು ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಜನರ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯವು 6,000 ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿಂದ 8,500 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
ಸಿಂಗಾಪುರ ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ, ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಾತಾವರಣವು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ.. ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು!