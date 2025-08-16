ಮಾಮೂಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಈ ವಿಶೇಷ ಹಣ್ಣಿನ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ.. ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಬಹುದು

Strawberry farming: ಮೊದಲಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹವಾಮಾನ, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ವಿಷಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಿತ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಈಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲಾಭನೀಡುವ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೂರ್ಗು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ತಂಪಾದ ಹವಾಮಾನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಬೆಳೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ರೈತರು, ಈ ಬೆಳೆ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಕೇವಲ 90–120 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕೊಯ್ಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ₹250–₹400ರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭ ದೊರಕುತ್ತಿದೆ. ಬೆಲೆ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಇದು ರೈತರ ಪಾಲಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ
ಕೊಯ್ಲು, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಗ್ರೇಡಿಂಗ್, ಸಾಗಣೆ—ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಕೃಷಿಯು ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೃಷಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಬಾಗಿಲು
ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ತೋಟಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಹಲವರು ತೋಟಗಳಿಗೆ ಬಂದು ನೇರವಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಕಿತ್ತು ರುಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ "ಪ್ಲಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಹಣ್ಣು ವಿಟಮಿನ್ C, ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯ, ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಬೇಕರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಯನ್ನು ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ನೀರಿನ ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಬಹುದು.
ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಬೆಳೆ, ರೈತರ ಪಾಲಿಗೆ ಕೇವಲ ಆದಾಯವಲ್ಲ ಇದು ಹೊಸ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಾಗಿಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಹ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಣ್ಣಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಬೆಳೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ರೈತರ ಕನಸನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
