English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • SIP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್: ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 10 ಸಾವಿರ, 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 47 ಲಕ್ಷ.. ಈ ಟ್ರಿಕ್‌ ಬಳಸಿದ್ರೆ 82 ಲಕ್ಷ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಳಿಸಬಹುದು..

SIP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್: ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 10 ಸಾವಿರ, 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 47 ಲಕ್ಷ.. ಈ ಟ್ರಿಕ್‌ ಬಳಸಿದ್ರೆ 82 ಲಕ್ಷ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಳಿಸಬಹುದು..

SIP calculator: ಅನೇಕ ಜನರು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಅದನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 15, 2025, 10:18 AM IST
  • ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಜನ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
  • ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು SIP ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ.
  • ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿ ರೂ. 11,000 ಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ.

Trending Photos

2025‌ರಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಯನ್ನೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆಗುವ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು? ಲಾಭನಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
camera icon6
Gold price 2025
2025‌ರಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಯನ್ನೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆಗುವ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು? ಲಾಭನಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಧಿಡೀರ್‌ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ RBI! ಹಣ ತೆಗೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.. ಇಡುವಂತಿಲ್ಲ.. ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದ್..‌
camera icon8
RBI
ಧಿಡೀರ್‌ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ RBI! ಹಣ ತೆಗೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.. ಇಡುವಂತಿಲ್ಲ.. ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದ್..‌
ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಬದಲು.. ಮೊಸರಿಗೆ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತ್ವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ!
camera icon7
Bhringraj Powder for Hair
ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಬದಲು.. ಮೊಸರಿಗೆ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತ್ವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ!
T20 ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಗ್‌ ಪ್ಲಾನ್..‌‌ ಸೂರ್ಯ ಪಡೆಗೆ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಗೆಲ್ಲೋ ಚಾಲೆಂಜ್..!
camera icon5
T20 ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಗ್‌ ಪ್ಲಾನ್..‌‌ ಸೂರ್ಯ ಪಡೆಗೆ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಗೆಲ್ಲೋ ಚಾಲೆಂಜ್..!
SIP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್: ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 10 ಸಾವಿರ, 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 47 ಲಕ್ಷ.. ಈ ಟ್ರಿಕ್‌ ಬಳಸಿದ್ರೆ 82 ಲಕ್ಷ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಳಿಸಬಹುದು..

SIP calculator: ಅನೇಕ ಜನರು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಅದನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು. ಇಲ್ಲಿ, ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿ ಲಾಭದಿಂದಾಗಿ, ಸಂಪತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸರಾಸರಿ ಶೇಕಡಾ 12 ರಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳೂ ಇವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಜನರು ಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ SIP ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ.. SIP ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಒಮ್ಮೆ ರೂ. 5 ಸಾವಿರ ಅಥವಾ 10 ಸಾವಿರವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು SIP ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಬೇಗ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗದಿರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ.. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಬೋನಸ್‌ಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ.. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು, ಅಂದರೆ SIP ಮೊತ್ತ. ಇಲ್ಲಿ, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸ್ಟೆಪ್-ಅಪ್ ಆಯ್ಕೆಯು SIP ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸ್ಟೆಪ್-ಅಪ್ SIP ಮೂಲಕ, ನೀವು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಈಗ ಇದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡೋಣ. ನೀವು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 10,000 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ 18 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡಾ 12 ರಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೂ, ಅದು 29.59 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 47.59 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ₹7,500 ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗಲಿದೆಯೇ? ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಆದರೆ ಅದೇ SIP ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ನೀವು ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 10,000 ಸಿಪ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಅದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿ ರೂ. 11,000 ಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ನೀವು SIP ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ರೂ. 10,000 ದ SIP ಅನ್ನು 10 ಪ್ರತಿಶತ ಸ್ಟೆಪ್-ಅಪ್ SIP ಮೂಲಕ ನೋಡಿದರೆ, ವಾರ್ಷಿಕ 12 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ರೂ. 38 ಲಕ್ಷ. ಆದಾಯ ರೂ. 82.74 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡಬೇಕು. ಸಂಯುಕ್ತದಿಂದಾಗಿ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚು. ನೀವು ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಆದಾಯ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ SIP ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೂ.. ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು. 5- 10 ಪ್ರತಿಶತವು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ.. ಅದೇ 20-30 ಪ್ರತಿಶತವು ಹೆಚ್ಚು ಹೊರೆಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳಿದ್ದರೆ.. ನೀವು SIP ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ.. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ.. ನೀವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ.. ನೀವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. SIP ಹೂಡಿಕೆಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕ್ರಮೇಣ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ..! ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿವೆ

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

step up sip calculatorstep up sipsip vs step up sipSIP Calculatorಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು

Trending News