SIP Investment: ₹5,000 ಮಾಸಿಕ ಹೂಡಿಕೆ 1 ಕೋಟಿಯಾಗಲು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕು?

SIP Investment: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ (SIP)ಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು SIP ಮೂಲಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
AMFI (Association of Mutual Funds in India) ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, SIPಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಸಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ₹29,845 ಕೋಟಿ ಇದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ₹32,087 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯೂ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯನ್ನ ಕಂಡಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ₹25,978 ಕೋಟಿ ಇದ್ದ ನಿವ್ವಳ ಹೂಡಿಕೆ, ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ₹40,450 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 56% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 2025ರ ನಂತರದ ಇದು ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಸಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
₹5,000 SIP → ₹1 ಕೋಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕು?
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸರಾಸರಿ ಲಾಭದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ:
ಹೂಡಿಕೆ ಮೇಲೆ 12% ವಾರ್ಷಿಕ ಲಾಭವಿದ್ದರೆ:
₹5,000 ಮಾಸಿಕ SIPಯಿಂದ ಸುಮಾರು 27 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹1.08 ಕೋಟಿ ಆಗಬಹುದು
(ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ₹16.20 ಲಕ್ಷ, ಲಾಭ ₹91.91 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ)
ಅದೇ ರೀತಿ 15% ವಾರ್ಷಿಕ ಲಾಭವಿದ್ದರೆ:
₹5,000 SIPಯಿಂದ ಸುಮಾರು 23 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹1.03 ಕೋಟಿ ಆಗಬಹುದು
(ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ₹13.80 ಲಕ್ಷ, ಲಾಭ ₹89.36 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ)
ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ power of compoundingನ ಲಾಭವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ಫಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ?
ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿನ ನಿವ್ವಳ ಹೂಡಿಕೆ ಶೇ.56ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 40,450 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಜುಲೈ 2025ರ ನಂತರದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಾಸಿಕ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವು ಇದಾಗಿದೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 42,702 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ-ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿವ್ವಳ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಸ್ಮಾಲ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6,263 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 6,063 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಭಾಗಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಹರಿವು ಕಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿಸುವ ELSS ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಿಂದಲೇ ಆರಂಭಿಸುವ SIP ಹೂಡಿಕೆಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆಯೂ ನಿಯಮಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಹನೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾಸಿಕ ₹5,000 SIP ಕೂಡ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)