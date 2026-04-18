SIP Investment: ₹5,000 ಮಾಸಿಕ ಹೂಡಿಕೆ 1 ಕೋಟಿಯಾಗಲು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕು?

AMFI ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 29,845 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿದ್ದ ಎಸ್‌ಐಪಿ ಮೂಲಕ ಮಾಸಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ 32,087 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 18, 2026, 10:47 PM IST
  • SIPಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ
  • ಈಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯೂ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ
  • ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ₹25,978 ಕೋಟಿ ಇದ್ದ ಹೂಡಿಕೆ, ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ₹40,450 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ

Trending Photos

ಆತ ನನ್ನ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಮಸಾಜ್‌ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಸಹ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ..! ಡೈಸಿ ಶಾ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon7
Daisy Shah
ಆತ ನನ್ನ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಮಸಾಜ್‌ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಸಹ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ..! ಡೈಸಿ ಶಾ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ
ಸೋಲಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ, ರೋಹಿತ್‌, ಬೂಮ್ರಾ ನಡುವೆ ಕಿತ್ತಾಟ.. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನಡುವೆಯೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ!
camera icon9
ಸೋಲಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ, ರೋಹಿತ್‌, ಬೂಮ್ರಾ ನಡುವೆ ಕಿತ್ತಾಟ.. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನಡುವೆಯೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ!
ಎರಡು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ‘ಕುಲತಿಲಕ ’; ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್..!
camera icon5
Rashid Khan
ಎರಡು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ‘ಕುಲತಿಲಕ ’; ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್..!
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ.. ದುಬೈನಿಂದ Gold ತರಿಸುವಾಗ ಎಂದಿಗೂ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ..!
camera icon6
Gold
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ.. ದುಬೈನಿಂದ Gold ತರಿಸುವಾಗ ಎಂದಿಗೂ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ..!
SIP Investment: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ (SIP)ಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು SIP ಮೂಲಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. 

AMFI (Association of Mutual Funds in India) ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, SIPಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಸಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ₹29,845 ಕೋಟಿ ಇದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ₹32,087 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯೂ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯನ್ನ ಕಂಡಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ₹25,978 ಕೋಟಿ ಇದ್ದ ನಿವ್ವಳ ಹೂಡಿಕೆ, ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ₹40,450 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 56% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 2025ರ ನಂತರದ ಇದು ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಸಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

₹5,000 SIP → ₹1 ಕೋಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕು?

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸರಾಸರಿ ಲಾಭದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ:

ಹೂಡಿಕೆ ಮೇಲೆ 12% ವಾರ್ಷಿಕ ಲಾಭವಿದ್ದರೆ:
 ₹5,000 ಮಾಸಿಕ SIPಯಿಂದ ಸುಮಾರು 27 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹1.08 ಕೋಟಿ ಆಗಬಹುದು
(ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ₹16.20 ಲಕ್ಷ, ಲಾಭ ₹91.91 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ)

ಅದೇ ರೀತಿ 15% ವಾರ್ಷಿಕ ಲಾಭವಿದ್ದರೆ:
₹5,000 SIPಯಿಂದ ಸುಮಾರು 23 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹1.03 ಕೋಟಿ ಆಗಬಹುದು
(ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ₹13.80 ಲಕ್ಷ, ಲಾಭ ₹89.36 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ)

ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ power of compoundingನ ಲಾಭವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಸಂಪುಟ ಅಸ್ತು: 60% ತಲುಪಿದ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ

ಯಾವ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ?

ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿನ ನಿವ್ವಳ ಹೂಡಿಕೆ ಶೇ.56ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 40,450 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಜುಲೈ 2025ರ ನಂತರದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಾಸಿಕ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವು ಇದಾಗಿದೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 42,702 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ-ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿವ್ವಳ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಸ್ಮಾಲ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6,263 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6,063 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಭಾಗಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಹರಿವು ಕಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿಸುವ ELSS ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ವಾಪಸ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಿಂದಲೇ ಆರಂಭಿಸುವ SIP ಹೂಡಿಕೆಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆಯೂ ನಿಯಮಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಹನೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾಸಿಕ ₹5,000 SIP ಕೂಡ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: LIC New Plan: ಒಂದೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಭದ್ರತೆ, ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ...

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

