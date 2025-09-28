SIP Plan: ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಊಹೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ..! 10 ಸಾವಿರ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು 5 ಕೋಟಿ ಲಾಭ

SIP Plan: SIP ಸಂಯೋಜನೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗಳಿಸುವ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. SIP ಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ.
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಸರಿಯಾದ ಹೂಡಿಗೆಯ ಅರಿವನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಇರುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ, ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ಅಂಶಗಳು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ SIP ಗಳ ಮೂಲಕ ಗಣನೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸ್ಟೆಪ್-ಅಪ್ SIP ನಿಮಗೆ 50 ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇನ್ಮುಂದೆ PF ಹಣ ಪಡೆಯೋದು ಸುಲಭ: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ PF ಮೊತ್ತ ಪಡೆಯುವ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ!
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 22 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದುಕೊಂಡರೆ. ಮೊದಲ 23 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು 25 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ SIP ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು SIP ನಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 10,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ SIP ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 10% ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಂತವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. SIP ಅನ್ನು 25 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ (25 ರಿಂದ 50 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ) ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು 15% ರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ CAGR (ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ) ಊಹಿಸಿದರೆ, ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸ ಮನೆ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಹಳೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ
ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ: ಸರಿಸುಮಾರು 1.18 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಅಂದಾಜು ಆದಾಯ: ಸರಿಸುಮಾರು 4.54 ಕೋಟಿ ರೂ.
25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರದ ಒಟ್ಟು ನಿಧಿ: ಸರಿಸುಮಾರು 5.72 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಕೇವಲ 10,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, 50 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಬಹುದು.
ಸಂಯೋಜನೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗಳಿಸುವ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. SIP ಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿಳಿತಗೊಂಡಾಗಲೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧಿತ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.