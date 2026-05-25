ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಯುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸಲು SIP ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಬಯಸುವವರು PPFಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಪಾಯ & ಲಾಭದ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Financial Planning: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದಿಂದಲೇ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸಲು SIP ಮತ್ತು PPF ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೇವಲ ₹2,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೂ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೀಗ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ SIP (Systematic Investment Plan) ಮತ್ತು PPF (Public Provident Fund) ಎರಡೂ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು. ಆದರೆ ಎರಡರ ಲಾಭ, ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. SIP ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಧಾರಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. PPF ಸರ್ಕಾರದ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹2,000 SIPನಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸರಾಸರಿ 12% ವಾರ್ಷಿಕ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸುಮಾರು ₹70 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ ಕೇವಲ ₹7.2 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದದ್ದು ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಲಾಭದಿಂದ ಬರಲಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ PPF ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ₹2,000 ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿದರದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹25 ರಿಂದ ₹30 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ನಿಧಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. PPFನಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಗದಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ. ಜೊತೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಯುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸಲು SIP ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಬಯಸುವವರು PPFಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ SIP ಮತ್ತು PPF ಎರಡೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿತಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಹವ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಗಳು ಸುಖಕರವಾಗಿರಲಿವೆ...
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)