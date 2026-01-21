English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಘೋಷಣೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ 60 ದೇಶಗಳು..! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಘೋಷಣೆ ಏನು?

ಏಷ್ಯಾದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿ ನೇತೃತ್ವದ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಮಾನಯಾನ, ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ₹6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 21, 2026, 01:58 PM IST
  • ₹6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ
  • 7 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ
  • ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಘೋಷಣೆ

ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಘೋಷಣೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ 60 ದೇಶಗಳು..! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಘೋಷಣೆ ಏನು?

ನವದೆಹಲಿ: 60 ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಏಷ್ಯಾದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಮಾನಯಾನ, ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ₹6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ್ಯತೆಗಳಾದ ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ದಾವೋಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಯ (WEF) 56 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಖಾಸಗಿ ನಿಧಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಂತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಘೋಷಣೆ:

ಗುವಾಹಟಿಯ ಲೋಕಪ್ರಿಯ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಬೋರ್ಡೊಲೊಯ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ, ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ವಾಯುಯಾನ ಮತ್ತು ವಾಯುಯಾನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೊಸ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 710 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದಿದ್ದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಇನ್ನಿಲ್ಲ..!

ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಲೆವೆಲ್-ಡಿ ಪೂರ್ಣ-ವಿಮಾನ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಹೊಂದಿರುವ ವಾಯುಯಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ಅಗಲ ಮತ್ತು ಕಿರಿದಾದ-ದೇಹದ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ (MRO) ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇದು ಗುವಾಹಟಿಯನ್ನು ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಾಯುಯಾನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಸ್ಸಾಂನ ಕರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ ಮತ್ತು ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು 2,700 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಮೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳು ಪೂರಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ನಗರ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಧಾರಾವಿ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ನವಿ ಮುಂಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು) ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಆತಿಥ್ಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿವೆ.

ಈಗ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿಎಂ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ 'ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು 3,000 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹಸಿರು ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಸಮಗ್ರ ಅಖಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ, 8,700 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳು, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅನಿಲೀಕರಣ ಉಪಕ್ರಮಗಳು, ಅರೆವಾಹಕ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ತಯಾರಿಕೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ನಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಔಟ್..!  ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ?

7 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ:

ಅದಾನಿ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಣವ್ ಅದಾನಿ, ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಏಳರಿಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದ್ಯತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಘೋಷಣೆಗಳು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಮುಂದಿನ ಹಂತವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವೇದಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಖಾಸಗಿ ಬಂಡವಾಳದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತವೆ.

