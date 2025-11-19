3 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಬಿಜಿನೆಸ್‌ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 30 ಸಾವಿರ ಗಳಿಕೆ ಫಿಕ್ಸ್! ಅದೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಿಂದಲೇ..

small business for women: ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೌದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ, ಅನೇಕ ಹೊಸ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಮನೆ ರಾಗಿ ತಿಂಡಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದಾದ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಜನರು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಗಿಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ತಿಂಡಿಗಳು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆ : ರೂ. 3,000 – 5,000
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು : ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು, ಎಣ್ಣೆ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ
ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಪೌಚ್ಗಳು, ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಲೇಬಲ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 10–20 ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ನೀವು ಮಾಸಿಕ ಸುಮಾರು 25,000–35,000 ರೂ.ಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಗೃಹಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಇದನ್ನು ಅರೆಕಾಲಿಕ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರಾಟದ ಮೂಲಕ ಡಬಲ್ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಪ್ಲೇಸ್ನಂತಹ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇದು ಏಕೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ?
ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ
ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಬೇಡಿಕೆ
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗೃಹಾಧಾರಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶ
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹರಡಬಹುದಾದ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಬೇಳೆ, ಬೇಳೆ, ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಕ್ಕಿ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಂದ ಪುಡಿಪುಡಿಯಾದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ೨೦೨೫ ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಾಗಿ ತಿಂಡಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ೨,೭೯,೦೦೦ ಮಿಲಿಯನ್ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ೨೦೩೨ ರ ವೇಳೆಗೆ ಇದು ೪ ಲಕ್ಷ ಮಿಲಿಯನ್ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟುವ ಅಂದಾಜಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಉದ್ಯಮವು ಭಾರಿ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿ ರಾಗಿ ತಿಂಡಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರವು ಇಂದು ಭಾರತದ ಯುವ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಆದಾಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ರಾಗಿ ತಿಂಡಿ ತಯಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮವು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರ ಎರಡನ್ನೂ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಈ ವಲಯವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುವುದು ಖಚಿತ.