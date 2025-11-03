English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • Business Ideas: ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು!

Business Ideas: ಫ್ರೀ ಟೈಮ್'ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು!

Business Ideas: ಜಾಬ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ 'ಸೈಡ್ ಇನ್‌ಕಮ್' ಮಾಡೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಇದೆಯಾ?  ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರ, ಸಾವಿರ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Nov 3, 2025, 03:46 PM IST
  • ಪ್ರಸ್ತುತ, ದಿನೇ ದಿನೇ ಹಣದುಬ್ಬ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.
  • ಹಾಗಾಗಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಬಳ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾದರೆ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಟಕುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಇದರಿಂದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೈಡ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

Trending Photos

ನಟಿಯ ಮೇಲಿನ ಕುರುಡು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಜಗವನ್ನೇ ಮರೆತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿ.. 73 ಬಾರಿ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಇಡೀ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಆಸಾಮಿ
camera icon7
Madhuri Dixit
ನಟಿಯ ಮೇಲಿನ ಕುರುಡು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಜಗವನ್ನೇ ಮರೆತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿ.. 73 ಬಾರಿ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಇಡೀ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಆಸಾಮಿ
ನಾನು ಸಿಗರೇಟ್‌-ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆ ನಟರ ಜೊತೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು! ಹಳೆ ಮ್ಯಾಟರ್‌ ರಿಓಪನ್‌ ಮಾಡಿದ ರೇಖಾ
camera icon4
Rekha
ನಾನು ಸಿಗರೇಟ್‌-ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆ ನಟರ ಜೊತೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು! ಹಳೆ ಮ್ಯಾಟರ್‌ ರಿಓಪನ್‌ ಮಾಡಿದ ರೇಖಾ
ನೋಟು ಹರಿಯುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ! ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? 99% ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ!
camera icon6
Tear notes exchange
ನೋಟು ಹರಿಯುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ! ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? 99% ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ!
ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ : ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮೀರಲಿದೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ! ಪೆನ್ಶನ್ ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ
camera icon7
pension
ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ : ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮೀರಲಿದೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ! ಪೆನ್ಶನ್ ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ
Business Ideas: ಫ್ರೀ ಟೈಮ್'ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು!

Business Idea:   ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಸಂಬಳದಿಂದ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ನಿಬಾಹಿಸಲು ಆಗದೆ,  ಹಲವಾರು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸಿಕ ವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರು ಬೇರೆ 'ಇನ್‌ಕಮ್' ಇದ್ರೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ... ಅಂತಹವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದರೆ, "ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು".ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದರಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿನ ಲಾಭ-ನಷ್ಟ? ಹೀಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮೊದಲು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದೆಂದರೆ "ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬೇಕು" ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ನೀವೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಅಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ. 

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು. ಅದೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ  ಡೆಕೋರೇಷನ್, ಪೇಂಟಿಂಗ್, ರೂಮ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್, ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯೋದು, ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷೇಶವಾಗಿ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ, ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸುವುದು ಹೀಗೆ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಅಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಮೂರು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಐಡಿಯಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ... 

ವಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್: 
ಸೈಡ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವವರಿಗೆ ಮೊದಲನೆಯ ಆಯ್ಕೆ ‌ʼವಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ʼ. ಆಫೀಸ್, ಅಂಗಡಿ, ಮನೆ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ  ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗಳನ್ನ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಜನರ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್‌ ಕೂಡಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. 

ಆಟಿಕೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆ: 
ಎರಡನೆಯ ಆಯ್ಕೆ ʼಆಟಿಕೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ʼ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ವ್ಯಾಪಾರ ಅನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡೋಕೆ ಅಂತಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದ ಆಟಿಕೆಗಳು,  ಮನೆಯ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಇಂದು ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ʼಕ್ಯೂಟ್ʼ ಆಗಿರೋ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ತುಂಬಾನೆ ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಆಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು. ಆಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಎಂದಿದ್ದರೂ ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ರಂಗೋಲಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್: 
ಸೈಡ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡುವವರಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದರೆ ʼರಂಗೋಲಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ʼ. ಈ ವೇಗದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟು ರಂಗೋಲಿ ಬರೆಯುವ ಸಂಯಮವಾಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ವ್ಯವದಾನವಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬಹುತೇಕ ಜನರು  ರೆಡಿಮೇಡ್ ರಂಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಇರುತ್ತದೆ. ರಂಗೋಲಿ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನೇ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO: ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆ! 23 ಲಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Business IdeasEarn From HomeSmall Business IdeasStartup Ideas

Trending News