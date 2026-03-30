ಬೈಕ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ 15,000 ರೂ. ಗಳಿಸಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ! ಕಷ್ಟವೇನೂ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸರಳ

Business Ideas : ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಬೈಕ್ ಕೇವಲ ಸಾರಿಗೆ ಸಾಧನವಲ್ಲ, ಅದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇದ್ದರೆ, ನೀವೇ ಬಾಸ್.. ನಿಮ್ಮದೇ ಕಂಪನಿ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಸರಿಸುಮಾರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 40,000 ರಿಂದ ರೂ. 60,000 ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ.
ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ..? ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಝೊಮಾಟೊ, ಜೆಪ್ಟೊ, ಡಂಜೊ ಮತ್ತು ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಪ್ರತಿ ವಿತರಣೆಗೆ ನಿಗದಿತ ದರ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ (ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 - 3) ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ಸಂಜೆ 7 - 11) ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ 'ಸರ್ಜ್' ಪಾವತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಕಾರುಗಳಿಗಿಂತ ಬೈಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓಡಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಪಿಡೊ, ಓಲಾ, ಉಬರ್ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆಹಾರ ವಿತರಣೆಯಂತೆ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದು ಸುಲಭ. ಪೀಕ್ ಅವರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 15-20 ಸವಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
ಅಮೆಜಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದೇ ದಿನದೊಳಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗೆ ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ನೀವು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಔಷಧಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಔಷಧಾಲಯ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮನೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ಬೈಕ್ ಸವಾರರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ 5 ರಿಂದ 10 ಅಂಗಡಿಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ನೀವು ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಬೈಕಿನ ಹಿಂಭಾಗ ಅಥವಾ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳನ್ನು (ಜಾಹೀರಾತು ಮಂಡಳಿಗಳು/ಪೆಟ್ಟಿಗೆ) ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಬೈಕ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಟ್ಟಣೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಹಣ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಎಂದಿನಂತೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಜಾಹೀರಾತು ನಿಮಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ರೂ. 2,000 - ರೂ. 5,000 ಗಳಿಸಬಹುದು.
ತಿಂಗಳಿಗೆ 50,000 ರೂ. ಗಳಿಸುವ 'ಯಶಸ್ಸಿನ' ಸೂತ್ರ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ರಿಂದ 11 ರವರೆಗೆ): ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಥವಾ ಹಾಲು/ದಿನಸಿ ವಿತರಣೆ (ಜೆಪ್ಟೊ/ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್).
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ (ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 - ಸಂಜೆ 4): ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ವಿತರಣೆ (ಅಮೆಜಾನ್/ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್).
ರಾತ್ರಿ (ಸಂಜೆ 7 - ರಾತ್ರಿ 11): ಆಹಾರ ವಿತರಣೆ (ಸ್ವಿಗ್ಗಿ/ಜೊಮಾಟೊ).