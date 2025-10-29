ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕೆ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಈ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಶುರು ಮಾಡಿ...

Online non veg business
: ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನ್ವೆಜ್ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿತರಣಾ ಸೇವೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್, ಟೆಂಡರ್ ಕಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಟು ಹೋಮ್ನಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳು ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಶ್ರೇಣಿ ನಗರಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸೇವೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿಗಳಿದ್ದರೂ, ಶುದ್ಧ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮನೆ ವಿತರಣೆಯಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಮೊದಲೇ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು?
ಈ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
* ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಜರ್ಗಳು: ಮಾಂಸವನ್ನ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು.
* ಡಿಜಿಟಲ್ ತೂಕದ ಯಂತ್ರ: ನಿಖರ ಅಳತೆಗಳಿಗಾಗಿ
* ಆಹಾರ ದರ್ಜೆಯ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಸ್ತು: ನಿರ್ವಾತ ಪ್ಯಾಕ್, ಸೀಲಿಂಗ್ ಚೀಲಗಳು, ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ.
* ವಿತರಣಾ ವಾಹನಗಳು: ದ್ವಿಚಕ್ರ ಬೈಕುಗಳು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಫ್ರೀಜರ್ ವ್ಯಾನ್
* ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ: ಕತ್ತರಿಸುವುದು, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು.
* ಪರವಾನಗಿ: FSSAI ಆಹಾರ ಪರವಾನಗಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪುರಸಭೆ ಪರವಾನಗಿ & GST ನೋಂದಣಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಲಗಳ ಕುರಿತು ಆರ್ಬಿಐ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ! ನಿಯಮ ತಿಳಿಯದಿದ್ರೆ ಹಣ ನಷ್ಟ ಖಚಿತ.
ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ?
ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು, ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ.ದಿಂದ 8 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಸಾಕು.
* ಫ್ರೀಜರ್ಗಳು – 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.
* ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಉಪಕರಣಗಳು – 50,000 ರೂ.
* ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ – 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.
* ವಿತರಣಾ ಬೈಕ್ಗಳು - 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. (ವಿತರಣಾ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ನೀಡಿದರೆ, ಅವರೇ ವಾಹನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ)
* ಪರವಾನಗಿ, ನೋಂದಣಿ & ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳು – 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.
* ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 2-3 ವಿಧದ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ವಿಭಾಗಗಳೊಂದಿಗೆ (ಕೋಳಿ, ಮಟನ್, ಮೀನು) ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ.
ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
* ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ: ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಾಂಸವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.
* ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ: ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಕುರಿ ಮಾಂಸವನ್ನ ಪೂರೈಸುವ ರೈತರು ಅಥವಾ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿ.
* ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಲೋಗೋ ರಚಿಸಿ: ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೆಸರನ್ನ ರೂಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಹೆಸರು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
* ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನ ನೀಡುವುದನ್ನ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿ ಅಥವಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಟೋಲ್-ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು.
* ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿತರಣೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು: ಇವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ.
ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು?
ನಿಮ್ಮ ಲಾಭವು ನೀವು ಒದಗಿಸುವ ಸೇವೆಗಳು, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 20–25% ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನ ತಲುಪಿಸಿದರೆ, ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1.5–2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಭಾನುವಾರದಂದು ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಮೂರು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿದರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸಮಯಪಾಲನೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸ್ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿ ಮಳೆ! ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ : ಕೈ ಸೇರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ