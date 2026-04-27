ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ತಿಂಗಳ ಗೃಹ ಖರ್ಚನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು, ಆಫರ್ಗಳು & ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಳಸುವುದು, bulk ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ರಮಗಳು ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
Smart DMart Shopping Tips: ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ರಿಟೇಲ್ ಸರಪಳಿಯಾಗಿರುವ DMartನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ತಿಂಗಳ ಗೃಹ ಖರ್ಚನ್ನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಅನಗತ್ಯ ಖರೀದಿಯನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಬ್ಬಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. DMartನಲ್ಲಿ “Buy One Get One” ಹಾಗೂ ಕಾಂಬೋ ಆಫರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಬಲ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು. ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಮನೆ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ತಜ್ಞರು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಉಪಾಯಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದ ಗದ್ದಲದ ದಿನಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಆಫರ್ಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಜೊತೆಗೆ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ನ ಸ್ವಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫರ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಳಿತಾಯ ಸಾಧ್ಯ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ, ತಿಂಗಳ ಗೃಹ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಉಳಿತಾಯ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.