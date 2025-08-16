ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ.. ಬರೀ 30 ಸಾವಿರ ಸಂಬಳವಿದ್ದರೂ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

savings plan: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ 30,000 ರೂ. ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ, ಕಠಿಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ, ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ದಶಕಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಕನಿಷ್ಠ 30-40% ರಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಮಾಸಿಕ ರೂ. 30,000 ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ, ರೂ. 9,000 ರಿಂದ 12,000 ವರೆಗೆ ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾಸಿಕ SIP ಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ 10-12% ಲಾಭ ನೀಡುವ ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ (15-20 ವರ್ಷಗಳು) ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಾಸಿಕ 10,000 ರೂ.ಗಳ SIP ಯೊಂದಿಗೆ, 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40-50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ, ಇದು ಕ್ರಮೇಣ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ. ಸ್ವತಂತ್ರೋದ್ಯೋಗ (ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಬರವಣಿಗೆ), ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ಯೂಟರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವ್ಯವಹಾರವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 5,000 ರಿಂದ ರೂ. 10,000 ವರೆಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಗುರಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ (ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ) ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಹಣದುಬ್ಬರದ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಲುಪಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳನ್ನು (ವಿಭಾಗ 80C) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಆ ಹಣವನ್ನು SIP ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಗುರಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಉತ್ತಮ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ 20-25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 30,000 ರೂ. ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದರೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬರು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಜಿಸಬೇಕು. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಸಂಬಂಧಿತ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.