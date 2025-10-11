English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು 2.88 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸಿ! ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ರಹಸ್ಯ ವಿಧಾನ

PPF Income return : ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ (PPF) ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಭದ್ರತೆ ದೊರೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆದಾಯವೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ..? 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 11, 2025, 07:30 PM IST
    • ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ (PPF) ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ
    • ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ PPF ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ
    • ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.

PPF Income return : ನೀವು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ PPF ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. 

PPF ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು EEE ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಪಡೆದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. PPF ನ ರಹಸ್ಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2.88 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌... 2026 ರಿಂದ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ! ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯೂ ಏರಿಕೆ

ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಯಾರು ತೆರೆಯಬಹುದು? : ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಪರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಾತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.

ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ? : ಪಿಪಿಎಫ್ 7.1% ಖಾತರಿಯ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯ-ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಆ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತೆರೆಯಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರ.. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಆಘಾತ! ಬಂಗಾರದ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ

ಹೂಡಿಕೆ ಮಿತಿ: ಖಾತೆದಾರರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 500 ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 1.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ದಂಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ನೀವು 1.5-1.5 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಹೂಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? : ನೀವು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ PPF ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಅವಧಿ ಮುಗಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 40,68,209 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 18,18,209 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಡ್ಡಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಕೊಡುಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಗಳಿಕೆಯ ಸರಣಿಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

