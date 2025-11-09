English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Smart Shopping Tips: ಮಹಿಳೆಯರು ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಣ ಉಳಿಸಬಹುದು.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 9, 2025, 02:35 PM IST
  • ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಲಾಭವನ್ನು ಶೇ.100ರವರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ
  • ದೊಡ್ಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚು ದರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ

ಮಹಿಳೆಯರೇ.. ಬಟ್ಟೆ ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗ್ಬೇಕಾ? ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ ಫಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಾರೀ ಲಾಭ!

Smart Shopping Tips: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹಣ ಉಳಿಸುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗಬಹುದು.

ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸ ಸೀರೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸೀರೆಗಳು ವಿವಿಧ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶೋ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ 5 ಸಾವಿರ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದೇ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸೀರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಲ್ಲೇ ಸಿಗಬಹುದು. ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ, 1000 ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಈ ಬೆಳೆಗಿರುತ್ತೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ! ಒಮ್ಮೆ ನೆಟ್ಟರೆ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿ

ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಹಿಂಜರಿಯಬಾರದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಲಾಭವನ್ನು ಶೇ.100ರವರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚು ದರ ವಸೂಲು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರೆ ಹಣ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಮದೀನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಗುಂಪಾಗಿ ಹೋದರೆ ಸಗಟು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 30 ಸಾವಿರದಿಂದ 50 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 4 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಐಐಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಿಂದ AI ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕ್ರಾಂತಿ: ಈಗ 540 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕ!

