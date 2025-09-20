English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಶೇ.70ರ ಬಂಪರ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು.. ಆಫರ್‌ ಮುಗಿಯೋ ಮುಂಚೆಯೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ವಿಭಾಗವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು LG, Samsung, TCL ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ 70%ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 20, 2025, 05:33 PM IST
  • ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್‌ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌
  • ಶೇ.70ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ
  • ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿಗಳನ್ನ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿರಿ

ಶೇ.70ರ ಬಂಪರ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು.. ಆಫರ್‌ ಮುಗಿಯೋ ಮುಂಚೆಯೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

Amazon great indian festival 2025

: ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೇಲ್ 2025 ಆರಂಭವಾಗಲು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಖರೀದಯ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. LG, Samsung, TCL ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಟಿವಿ ಮೇಲೆ 70% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತ ಡೀಲ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಅಮೆಜಾನ್ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು LG QNED 55 ಇಂಚಿನ 4K ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ 49%ರ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 4K ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು, QNED ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಟಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 3.50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 33KM ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಈ 5-ಸೀಟರ್ ಮಾರುತಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿ

ಅಮೆಜಾನ್ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ TCL 55-ಇಂಚಿನ 4K ಅಲ್ಟ್ರಾ HD ಸ್ಮಾರ್ಟ್ QLED ಗೂಗಲ್ ಟಿವಿ ಮೇಲೆ 70% ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಟಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುವುದು ಅಪರೂಪ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಮಾಟ್‌ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ನಿಮಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.

Samsungನ 55 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ NEO QLED ಟಿವಿಯನ್ನ 60% ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತತೆಗಾಗಿ NEO QLED ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ Samsung 65 ಇಂಚಿನ QLED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 34% ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ರೀತಿಯ ಪಿಂಚಣಿ ! EPFO ನೀಡುವ ಪೆನ್ಶನ್ ನ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

TCL 98 ಇಂಚಿನ 4K ಸ್ಮಾರ್ಟ್ QD ಮಿನಿ LED ಟಿವಿಯೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಮನರಂಜನಾ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈಗ ಈ ಟಿವಿ 67% ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ LG, Samsung, Sony ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Smart TV OffersAmazon great indian festival 2025Amazon Big Savings SaleSmart TVsAmazon

